Chelsea fixe le prix de Marc Cucurella : Le Real Madrid et le Barça dans la course

Chelsea est prêt à autoriser la vente du défenseur Marc Cucurella lors du mercato estival. Après que les Londoniens ont annoncé leurs exigences pour le joueur espagnol, le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid suivent la situation de près. Bien que Cucurella soit devenu un favori des supporters à Stamford Bridge, le défenseur de 27 ans serait ouvert à de nouveaux défis dans sa carrière. Goal.com rapporte .

L'Atlético Madrid est actuellement le principal prétendant au joueur. L'équipe de Diego Simeone considère le transfert de Cucurella comme une priorité pour renforcer sa ligne défensive. Les Madrilènes ont initié le contact par l'intermédiaire du directeur sportif Mateu Alemany et visent à conclure rapidement les négociations. Cependant, un écart significatif subsiste sur le prix : alors que l'Atlético Madrid souhaite offrir environ 50 millions d'euros, Chelsea exige au moins 70 millions d'euros (61 millions de livres).

Pour le FC Barcelone, le transfert de Cucurella revêt une importance sentimentale car il est issu de La Masia. Le joueur lui-même a admis qu'il serait difficile de refuser une offre de son ancien club. Le Real Madrid le voit également comme un candidat idéal pour renforcer son côté gauche. Après la défaite de l'équipe en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, Cucurella n'a pas caché son mécontentement quant à la politique du club consistant à ne s'appuyer que sur de jeunes joueurs.

La direction de Chelsea reste sereine car le contrat actuel du joueur court encore sur trois ans. Les Londoniens visent à récupérer une grande partie de la somme versée pour le défenseur lors de son achat à Brighton en 2022. Si le prix fixé de 70 millions d'euros n'est pas atteint, le club se réserve le droit de ne pas le laisser partir.