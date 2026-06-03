Harry Kane peut-il entrer dans l'histoire à la Coupe du Monde 2026 ?

Le capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, se prépare à mener son pays vers la gloire lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. L'attaquant du Bayern Munich pourrait devenir le premier joueur de l'histoire du tournoi à remporter deux fois le Soulier d'or. L'ancien attaquant Robbie Fowler a déclaré à GOAL qu'il croyait que Kane pouvait atteindre cet objectif et se rapprocher du niveau de légendes comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Goal.com rapporte .

Harry Kane devra être au sommet de sa forme pour mettre fin à 60 ans de disette de trophées pour l'Angleterre lors du tournoi en Amérique du Nord. L'attaquant de 32 ans, qui a marqué 78 buts pour la sélection nationale depuis ses débuts en 2015, a déjà battu de nombreux records. Il avait été le meilleur buteur de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 avec six réalisations.

Selon Fowler, l'Angleterre est capable d'atteindre les phases finales du tournoi. « Pour un buteur comme Harry Kane, participer aux quarts de finale, demi-finales et à la finale est crucial. S'il remporte à nouveau le Soulier d'or, cela renforcerait encore ses prétentions au Ballon d'Or », a déclaré l'ancienne star de Liverpool et de l'Angleterre.

Kane se distingue par sa gestion intelligente du jeu. Bien qu'il ne se déplace pas constamment à grande vitesse sur le terrain, il lit parfaitement les situations. Selon Fowler, la polyvalence de l'attaquant lui donne une chance d'être à nouveau le meilleur buteur du monde. Si l'Angleterre va loin, on s'attend à ce que Harry Kane soit celui qui marque les buts.