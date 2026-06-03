Le flux de bonnes nouvelles remplissant de fierté les supporters ouzbeks ne tarit pas. Le portail de référence Transfermarkt, spécialisé dans l'analyse et les statistiques du football mondial, a officiellement mis à jour les valeurs de transfert des joueurs de la Premier League anglaise (EPL). Fait notable, cette mise à jour a révélé la liste des 10 joueurs talentueux dont la valeur marchande a augmenté le plus rapidement au cours de la saison écoulée.

Pour notre plus grande joie, parmi cette élite prestigieuse et ces stars mondiales figure notre compatriote, le solide défenseur de Manchester City et de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abduqodir Husanov !

La valeur de transfert de notre compatriote atteint 50 millions d'euros !

Grâce à ses performances constantes et fiables pour le géant anglais et l'équipe nationale cette saison, la valeur marchande d'Abduqodir Husanov a encore augmenté de 15 millions d'euros . Ainsi, la valeur de transfert actuelle de notre talentueux défenseur de 22 ans s'élève à exactement 50 millions d'euros . Il s'agit d'un record absolu dans l'histoire du football ouzbek.

L'attaquant de Bournemouth, Eli Kroupi, occupe la première place de la liste. Sa valeur a bondi de 30 millions d'euros d'un coup et est actuellement estimée à 70 millions d'euros.

Top 10 des joueurs avec la plus forte hausse de valeur en EPL

Le tableau analytique ci-dessous vous permet de découvrir en détail les 10 jeunes stars les plus convoitées ayant maximisé leur valeur sur les pelouses anglaises :

Rang Joueur (Club) Valeur actuelle (M€) Augmentation (M€) 1 Eli Kroupi (Bournemouth) 70 +30 2 Rayan Cherki (Manchester City) 90 +25 3 Nico O'Reilly (Manchester City) 70 +20 4 Kobbie Mainoo (Manchester United) 70 +20 5 Ryan (Bournemouth) 60 +20 6 Elliot Anderson (Nottingham Forest) 75 +15 7 Igor Thiago (Brentford) 65 +15 8 Abduqodir Husanov (Manchester City) 50 +15 9 Mateus Fernandes (West Ham) 50 +15 10 William Osula (Newcastle) 28 +13

Une source de fierté : Abduqodir Husanov est reconnu non seulement comme l'un des défenseurs les plus prometteurs et précieux de Manchester City, mais aussi de toute la Premier League. Son succès remonte naturellement le moral des supporters de notre équipe nationale à l'approche des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA.

Nous souhaitons à Abduqodir Husanov de poursuivre sa marche victorieuse sur les terrains anglais et avec notre équipe nationale. Suivez toujours sur Zamin les nouveaux jalons du football ouzbek, les dernières valeurs du marché des transferts et les actualités sportives les plus brûlantes.