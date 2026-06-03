Alan Shearer désigne le meneur de jeu titulaire idéal de l'Angleterre

L'ancien attaquant de l'Angleterre Alan Shearer a donné un conseil inattendu au nouveau sélectionneur Thomas Tuchel. Selon Shearer, c'est Morgan Rogers d'Aston Villa, et non la star du Real Madrid Jude Bellingham, qui devrait être titularisé au poste de numéro 10 pour la Coupe du Monde. Goal.com rapporte .

L'expert a justifié son choix par la forme actuelle des joueurs. Rogers a disputé 55 matchs toutes compétitions confondues avec Aston Villa la saison dernière, inscrivant 14 buts et délivrant 12 passes décisives. Il a également grandement contribué au sacre de son équipe en Ligue Europa. Shearer a souligné que la condition physique et la régularité de Rogers font de lui le candidat idéal.

D'un autre côté, Jude Bellingham a connu une saison difficile au Real Madrid en raison de blessures. Il a marqué 8 buts et offert 5 passes décisives en 40 rencontres. Bien que Bellingham porte officiellement le maillot numéro 10, Shearer a déclaré que l'entraîneur doit privilégier la performance à la réputation.

Shearer a également révélé son trio idéal au milieu de terrain : il souhaite voir Morgan Rogers associé à Elliot Anderson et Declan Rice. Selon lui, Rogers a gagné sa place de titulaire pour la Coupe du Monde grâce à son travail acharné, et un entraîneur expérimenté comme Thomas Tuchel ne devrait pas craindre de laisser les stars sur le banc.