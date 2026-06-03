Newcastle United offre 24 millions d'euros pour le « Neymar nigérian »

Le club de Premier League Newcastle United a accéléré ses plans pour le mercato estival en soumettant une offre officielle de 24 millions d'euros pour la jeune pépite d'AIK, Zadok Yohanna. Surnommé le « Neymar nigérian » en raison de son style de jeu explosif, l'ailier de 18 ans est devenu l'un des talents les plus convoités du football européen. Goal.com rapporte .

Selon le journaliste de Sky Sports Germany Florian Plettenberg et le média suédois Expressen, l'équipe d'Eddie Howe a identifié Yohanna comme cible prioritaire pour renforcer son attaque. Si ce transfert se concrétise pour 24 millions d'euros, il deviendra la vente la plus chère de l'histoire du championnat suédois, établissant un nouveau record pour le football scandinave.

Newcastle United n'est pas seul dans la course pour le joueur talentueux. Brighton est également très actif et aurait déjà trouvé un accord personnel avec le joueur. Cependant, les Magpies espèrent devancer Brighton grâce à leur puissance financière et au projet proposé dans le nord-est de l'Angleterre.

Zadok Yohanna a attiré l'attention des recruteurs par sa vitesse et sa qualité de dribble. Évoluant comme ailier droit gaucher, il répond parfaitement aux exigences du football moderne. Il a disputé 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant cinq buts et délivrant quatre passes décisives.

De grands clubs comme le Real Madrid, le Borussia Dortmund et Tottenham ont également manifesté leur intérêt pour le talent nigérian. Le club français de Rennes suit aussi la situation de près. Eddie Howe est convaincu de pouvoir amener le talent brut de Yohanna au niveau de la Premier League.