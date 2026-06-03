Florentino Perez annoncera le premier transfert majeur de la semaine pour le Real Madrid

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a annoncé qu'il dévoilerait ce jeudi le « premier transfert majeur » du club pour la saison prochaine. Le dirigeant de 79 ans cherche à consolider sa position avant la première élection présidentielle disputée depuis vingt ans. Fidèle à sa stratégie traditionnelle des « Galactiques », Perez est prêt à démontrer la puissance financière du club avant le vote de dimanche. Selon Goal.com, rapporte .

Dans une interview accordée à El Español, Perez a confirmé qu'une nouvelle star devrait rejoindre l'effectif. « Ce jeudi, j'annoncerai mon premier grand recrutement pour la saison prochaine. Tout le monde connaît mon projet sportif : avoir les meilleurs joueurs et continuer à gagner », a-t-il déclaré. Bien que l'identité du nouveau joueur reste secrète, les médias lient le Real Madrid à Ibrahima Konaté, dont le contrat avec Liverpool expire, et à Denzel Dumfries.

Cette élection représente le premier défi sérieux pour Perez depuis 2006, ayant remporté les cinq dernières sans opposition. Cette fois, il affronte l'entrepreneur de 37 ans Enrique Riquelme. Riquelme a déjà commencé à faire des promesses, notamment la nomination de la légende du club Raúl González au poste de directeur sportif et le ciblage de joueurs comme le milieu de terrain de Manchester City, Rodri.

Perez devrait également fournir des informations non seulement sur le nouveau joueur, mais aussi sur le futur occupant du banc de touche vacant. Selon les rumeurs, José Mourinho, qui a dirigé l'équipe de 2010 à 2013, pourrait faire son retour au Bernabéu. Interrogé à ce sujet, Perez a répondu : « J'annoncerai bientôt qui sera le nouvel entraîneur du Real Madrid. Vous entendrez d'autres noms d'ici dimanche, ne vous inquiétez pas. »