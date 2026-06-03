Manchester City et Chelsea poursuivent les négociations pour Enzo Maresca

Manchester City mène des négociations intenses avec Chelsea concernant l'indemnité de transfert afin de finaliser la nomination d'Enzo Maresca comme nouvel entraîneur principal. Le spécialiste italien devrait remplacer Pep Guardiola, mais des problèmes juridiques survenus après son départ inattendu de Stamford Bridge en janvier retardent la signature d'un contrat de trois ans. Goal.com rapporte .

Selon Sky Sports, Manchester City travaille actuellement sur le montant de la compensation à verser à Chelsea pour Enzo Maresca. Le dossier contractuel est géré par les avocats des deux clubs, car l'entraîneur italien avait encore trois ans et demi de contrat lorsqu'il a quitté le club londonien. Le club mancunien espère trouver un accord cette semaine et le présenter officiellement comme le successeur de Pep Guardiola.

Le spécialiste espagnol a quitté le club après une incroyable décennie, au cours de laquelle il a remporté tous les trophées possibles, dont six titres de Premier League. Bien qu'un contrat de trois ans proposé pour son remplaçant soit sur la table, aucun accord complet n'a encore été conclu. La direction de Chelsea avait été informée l'automne dernier de l'intérêt du champion en titre pour Enzo Maresca.

La direction de Manchester City a été très impressionnée par les résultats de l'entraîneur à Londres. Durant son passage à Chelsea, il a enregistré 55 victoires et 16 matchs nuls en 92 rencontres. Il a également remporté la Ligue Conférence et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA lors de la saison 2024-25. Au moment de son départ, l'équipe était cinquième au classement, mais Chelsea a finalement terminé la saison à la 10e place.

Avec l'arrivée d'Enzo Maresca, Manchester City devra également constituer un nouveau staff technique. Aux côtés de Pep Guardiola, des spécialistes tels que Pep Lijnders, Kolo Touré, le préparateur physique Lorenzo Buenaventura et l'entraîneur des gardiens Xabi Mancisidor quittent également le club. Le club mancunien met tout en œuvre pour annoncer officiellement le nouvel entraîneur avant le début de la préparation d'avant-saison.