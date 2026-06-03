Diego Kochen proche d'un départ en prêt du FC Barcelone

Le gardien prometteur de l'équipe nationale américaine, Diego Kochen, devrait quitter le FC Barcelone en prêt cet été. Le portier de 20 ans se prépare pour la prochaine étape de sa carrière afin d'améliorer ses compétences et d'obtenir plus de temps de jeu. Selon les informations, le club danois de Lyngby est le favori pour recruter le gardien américain. Goal.com rapporte .

Kochen est très estimé au sein du système du FC Barcelone et a passé la majeure partie de la saison dernière entre l'équipe première et la réserve. Bien qu'il n'ait pas encore disputé de match officiel avec les pros, il a figuré sur la feuille de match à 40 reprises en tant que troisième gardien derrière Joan Garcia et Wojciech Szczesny. De plus, il a disputé 20 rencontres avec le Barca Athletic en quatrième division espagnole.

Selon ESPN, la direction catalane est disposée à prêter Kochen pour favoriser son développement. Le gardien joue régulièrement pour les sélections américaines de jeunes, des U-16 aux U-23. Bien qu'il soit éligible pour représenter le Venezuela et le Pérou, il se concentre exclusivement sur la défense des couleurs des États-Unis.

Kochen s'entraîne actuellement et gagne de l'expérience lors du rassemblement de l'équipe nationale américaine. Lyngby, qualifié pour la Superliga danoise, prévoit de le recruter pour un prêt d'une saison, une option que le joueur envisage positivement. Pour information, le contrat actuel de Diego Kochen avec le FC Barcelone court jusqu'en 2028.