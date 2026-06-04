Hansi Flick élu entraîneur de la saison en La Liga

Hansi Flick a été désigné entraîneur de la saison en La Liga à l'issue de l'exercice 2025-26. Le technicien allemand a mérité ce prix prestigieux après avoir mené le FC Barcelone à un deuxième titre de champion consécutif. Les hommes de Flick ont dominé le classement grâce à des résultats historiques à domicile. Goal.com rapporte .

Selon un communiqué officiel de la La Liga publié mercredi, Flick a devancé des rivaux tels que l'entraîneur de Getafe Jose Bordalas et celui de Villarreal Marcelino lors du vote final. Barcelone a terminé la saison avec 94 points. Les Catalans ont marqué 95 buts en 38 matchs, ne subissant que six défaites. De plus, ils sont devenus le premier club à remporter leurs 19 matchs à domicile depuis l'introduction du format à 38 journées.

Sous Flick, Barcelone a disputé 57 matchs toutes compétitions confondues, enregistrant 44 victoires, 3 nuls et 10 défaites. Malgré le succès national, la Ligue des Champions reste un point douloureux pour l'équipe. Barcelone a été éliminé par l'Atlético Madrid en quarts de finale, quittant la compétition européenne reine pour la deuxième année consécutive.

Alors que Barcelone faisait preuve de régularité, la saison a été difficile pour leur grand rival, le Real Madrid. Les Madrilènes ont terminé sans trophée en raison de conflits dans le vestiaire et de désaccords avec le staff technique. Xabi Alonso a quitté le club en milieu de saison, et son remplaçant Alvaro Arbeloa n'a pas pu redresser la situation. Le Real Madrid se prépare désormais à entamer une nouvelle ère sous José Mourinho.

Hansi Flick et son équipe prendront une courte pause avant la nouvelle saison. L'objectif principal pour la campagne à venir sera de conserver leur hégémonie nationale tout en remportant la Ligue des Champions. L'entraîneur prévoit d'appliquer avec succès son style offensif sur la scène européenne également.