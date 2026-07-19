Toni Kroos fait un pronostic tranchant avant la finale : Messi suffit-il ?

L'ancien milieu de terrain de l'équipe nationale d'Allemagne, Toni Kroos, considère l'Espagne comme favorite pour la finale de la Coupe du Monde 2026. Selon lui, si la « Roja » ouvre le score, la situation pourrait devenir presque incontrôlable pour l'Argentine.

Cependant, le champion du monde 2014 n'a pas totalement écarté les Argentins. La raison est simple : la force mentale de l'équipe et Lionel Messi.

« Si l'Espagne marque le premier but, c'est fini »

Kroos a souligné qu'une fois l'Espagne devant au score, elle devient une équipe extrêmement dangereuse dans la maîtrise du ballon et la pression exercée sur l'adversaire.

« Si l'Espagne marque en premier, on peut oublier la victoire. Ils en mettront trois ou quatre de plus », a déclaré Kroos.

Selon l'ancien joueur, l'Argentine pourrait avoir du mal à trouver des solutions face à la vitesse et au contrôle du jeu espagnols dans un tel scénario. Kroos a ainsi prédit que le premier but de la finale serait décisif.

Un jugement sévère sur l'Argentine

Kroos a également admis ouvertement qu'il ne considère pas l'Argentine comme une équipe plus forte que l'Allemagne. Mais cela ne signifie pas qu'il sous-estime les chances des hommes de Lionel Scaloni .

Il a souligné que le plus grand atout des champions du monde en titre est leur stabilité mentale. Tout au long du tournoi, l'Argentine a réussi à obtenir des résultats même dans des situations complexes et à maintenir son jeu sous pression.

« La préparation mentale de l'Argentine est extrêmement élevée. De plus, ils ont Messi », a déclaré la légende du football allemand.

Kroos a vu l'évolution de Messi

L'ancien milieu du Real Madrid a noté qu'avec l'âge, Messi s'appuie davantage sur son intelligence de jeu que sur ses capacités physiques.

Kroos a avoué qu'il pensait que le Mondial 2022 serait la dernière Coupe du Monde de la star argentine. Mais à 39 ans, Messi a mené son équipe vers une nouvelle finale quatre ans plus tard.

« Je vois que l'intelligence footballistique de Messi ne cesse de croître », a affirmé Kroos.

Avec huit buts et quatre passes décisives lors de la Coupe du Monde 2026, Messi est devenu l'un des joueurs clés de l'Argentine. Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a même admis qu'un marquage individuel sur lui serait presque inefficace.

L'Argentine peut-elle mettre fin à la série de l'Espagne ?

L'Espagne a atteint la finale sans défaite et poursuit une série d'invincibilité de 37 matchs consécutifs. L'équipe n'a encaissé qu'un seul but durant le tournoi. L'Argentine, en tant que championne en titre, vise une deuxième victoire consécutive et la quatrième de son histoire.

Selon le pronostic de Kroos, la clé de la finale sera le premier but. Si l'Espagne ouvre le score, elle pourrait dicter le match grâce à sa possession. L'Argentine, elle, comptera sur le génie de Messi, son expérience des grands rendez-vous et son caractère collectif.

La question principale est désormais : l'Espagne prendra-t-elle l'avantage rapidement comme le prévoit Kroos, ou Messi défiera-t-il encore une fois la logique du football ?