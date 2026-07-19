La confession de Pau Cubarsí avant la finale de la Coupe du Monde 2026 : « C'était mon rêve »

Le défenseur de l'équipe nationale d'Espagne, Pau Cubarsí, est partagé entre deux sentiments à l'aube du plus grand match de sa carrière. D'un côté, la lutte pour le titre mondial, et de l'autre, la perspective d'affronter son idole d'enfance : Lionel Messisur le terrain.

Cependant, en finale, les émotions passent au second plan. Cubarsí a souligné un autre joueur de l'attaque argentine, au-delà de Messi, capable de changer le cours du match à tout moment.

Il ne faut pas laisser une seconde de liberté à Álvarez

Dans une interview accordée à TV3, Cubarsí a déclaré qu'il était crucial de surveiller attentivement les mouvements de Julián Álvarez.

« Il sait trouver les espaces, décrocher dans l'axe et possède une frappe exceptionnelle. Il faut toujours rester près de lui. »

Selon le défenseur espagnol, Álvarez peut exploiter la moindre erreur de la défense adverse. C'est pourquoi le laisser sans surveillance, ne serait-ce qu'un instant, pourrait coûter très cher en finale.

Messi, l'idole d'enfance de Cubarsí

Le joueur de 19 ans n'a pas caché que le moment le plus marquant de la finale sera de partager le terrain avec Lionel Messi. Cubarsí a confié qu'enfant, il possédait des maillots floqués au nom de Neymar et Gerard Piqué. Mais Messi a toujours occupé une place à part dans sa vie.

« Il était l'une de mes idoles. Moi et tous les fans du FC Barcelone, nous avons une affection particulière pour lui. »

Pour Cubarsí, Messi n'est pas un adversaire comme les autres. La star argentine était le symbole principal du FC Barcelone à l'époque où il rêvait de devenir footballeur.

Un rêve vieux de trois semaines devenu réalité

Il est intéressant de noter que, bien avant que les finalistes ne soient connus, Cubarsí avait exprimé son souhait d'affronter Messi en finale de la Coupe du Monde.

À l'époque, il avait souligné qu'un tel match serait la réalisation d'un rêve d'enfant. Aujourd'hui, l'Espagne et l'Argentine vont réellement s'affronter pour le trophée suprême.

« Avoir la chance de partager le terrain avec lui à cet âge est un rêve devenu réalité », a déclaré Cubarsí.

Mais après le coup d'envoi, il n'y aura plus de place pour le respect ou l'admiration. Le défenseur espagnol devra faire face à son idole, limiter ses actions et tenter d'offrir le titre à son équipe.

La défense espagnole face à son plus grand test

La complémentarité entre Messi et Álvarez dans l'attaque argentine sera l'un des principaux dangers pour l'Espagne. Si Messi décroche pour organiser le jeu, Álvarez plonge dans les espaces derrière la défense.

C'est pourquoi, pour Cubarsí, la finale ne sera pas seulement une rencontre avec son idole d'enfance, mais aussi le plus grand examen professionnel de sa carrière. L'Espagne ne prévoit pas de marquage individuel sur Messi, mais lui accordera une attention collective particulière.

Le tableau symbolique de la finale est prêt : Cubarsí, qui regardait Messi à la télévision hier, luttera aujourd'hui contre lui pour le titre mondial. Le rêve est devenu réalité, il ne reste plus qu'à le conclure.

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