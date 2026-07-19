Harry Kane vers l'Arabie saoudite ? Al-Hilal fait le premier pas

Le buteur vedette du Bayern Munich, Harry Kane, pourrait poursuivre sa carrière en Arabie saoudite. Selon les rapports, Al-Hilal a entamé des discussions préliminaires avec les représentants de l'attaquant anglais.

Cependant, le transfert est loin d'être conclu. Kane n'a pas encore pris de décision finale et aucune négociation officielle entre les clubs n'a été confirmée.

Al-Hilal veut d'abord obtenir l'accord de Kane

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le club saoudien a contacté les représentants de Kane pour explorer les possibilités d'un éventuel accord.

Le projet sportif et les conditions financières d'Al-Hilal devraient être présentés à l'attaquant. Kane souhaite étudier l'offre en détail avant de décider de son avenir.

Pour l'instant, Al-Hilal n'a pas contacté directement le Bayern Munich. Les Saoudiens veulent d'abord connaître la position du joueur sur ce transfert.

La clause libératoire de 65 millions d'euros est-elle active ?

Les rapports indiquent qu'il existe une clause libératoire de 65 millions d'euros dans le contrat de Kane. Cependant, il est douteux que cette clause puisse être activée automatiquement dès maintenant.

Selon des informations antérieures, le joueur devait informer le Bayern de son souhait de partir avant le 31 janvier pour que cette somme soit valable à l'été 2026. Il a été rapporté plus tard que Kane avait décidé de ne pas utiliser cette option. Par conséquent, Al-Hilal devra probablement négocier séparément avec les Munichois pour le transfert.

Le Bayern veut conserver son attaquant

Le contrat actuel de Kane court jusqu'à l'été 2027. La direction du Bayern ne cache pas son désir de prolonger la collaboration avec l'attaquant. Le président du club, Herbert Hainer, a souligné que les relations entre les deux parties sont excellentes.

Les dernières nouvelles suggèrent que Kane n'est pas pressé de quitter l'Europe et qu'il est enclin à rester au Bayern. Le club saoudien devra donc proposer une offre sportive et financière très convaincante.

Un transfert majeur nécessite l'accord des trois parties

Pour recruter Kane, Al-Hilal doit obtenir l'accord du joueur, convenir du salaire et des conditions contractuelles, puis négocier le montant du transfert avec le Bayern.

À ce stade, l'intérêt du club saoudien est sérieux, mais il est trop tôt pour conclure à un accord imminent. Le premier pas a été fait, mais pour reprendre une expression footballistique, le ballon n'est même pas encore arrivé dans la surface de réparation.