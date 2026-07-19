Les États-Unis autorisent l'exploitation industrielle de l'extraction d'uranium à partir de l'eau de mer

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Les États-Unis autorisent l'exploitation industrielle de l'extraction d'uranium à partir de l'eau de mer

Le département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a accordé une licence à la société SuperCritical Materials, basée à Austin, pour l'exploitation commerciale d'une technologie d'extraction d'uranium à partir de l'eau de mer. Cette méthode innovante, développée dans les laboratoires nationaux du ministère, sera désormais déployée à l'échelle industrielle. Cette étape revêt une importance stratégique alors que la demande en combustible nucléaire augmente sur le marché mondial de l'énergie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette technologie a été créée par des experts du Pacific Northwest National Laboratory (PNNL). Elle repose sur la collecte de l'uranium dissous dans l'eau de mer à l'aide de matériaux adsorbants spéciaux. SuperCritical Materials a obtenu le droit de mettre en œuvre ce système non seulement aux États-Unis, mais aussi, à l'avenir, dans les pays alliés.

Des réserves océaniques illimitées

Selon les estimations de l'entreprise, l'océan mondial contient environ 4,5 milliards de tonnes d'uranium dissous. Cela représente plusieurs fois les réserves terrestres connues. Jusqu'à présent, l'extraction d'uranium à partir de l'eau de mer avait fait ses preuves en laboratoire, mais le coût élevé du processus et les difficultés de mise à l'échelle industrielle freinaient son adoption.

Selon ixbt.com, l'activation de ce projet est liée à l'augmentation des investissements dans l'énergie nucléaire aux États-Unis. Le développement des technologies d'AI, la croissance des centres de données (data-centers) et des capacités de production énergivores ont fait grimper en flèche la demande en électricité.

Indépendance stratégique et nouvelles opportunités

Actuellement, le secteur de l'énergie nucléaire est confronté non seulement à la construction de nouveaux réacteurs, mais aussi à l'extension de toute la chaîne d'approvisionnement, de l'extraction du combustible à son enrichissement. SuperCritical Materials prévoit de rendre la technologie économiquement viable en utilisant les avancées en chimie des adsorbants et en science des matériaux.

Les représentants de l'entreprise soulignent que cette approche ne se limite pas à l'uranium. Cette méthode pourrait également être utilisée pour extraire d'autres matériaux importants et rares de l'eau de mer. Cela réduirait la dépendance des États-Unis aux importations de ressources stratégiques et renforcerait la chaîne d'approvisionnement intérieure.

Cependant, pour passer des tests en laboratoire à la production industrielle complète, l'entreprise doit réduire le coût du produit à un niveau compétitif. De plus, l'efficacité à long terme de la technologie dans des conditions à grande échelle doit être confirmée en pratique. Si ces objectifs sont atteints, une nouvelle ère pourrait commencer dans le monde de l'énergie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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