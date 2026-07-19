Une fillette de sept ans retrouvée vivante après trois jours en mer

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Une fillette de sept ans retrouvée vivante après trois jours en mer

Cinq personnes ont été secourues après avoir survécu trois jours en pleine mer suite au naufrage d'un bateau au large des côtes indonésiennes. Parmi elles se trouve une fillette de sept ans. Les recherches se poursuivent pour retrouver au moins 20 personnes portées disparues. C'est ce qu'a rapporté Al Jazeera .

Il est précisé que les survivants — un homme, trois femmes et une fillette de sept ans — ont été repérés le soir du 18 juillet par un bateau de pêche près de l'île de Matallang, à proximité de l'île de Sulawesi. Ils ont ensuite été transférés sur un navire des services de secours.

Selon les informations, KM Nurul Salsa le bateau a coulé le 15 juillet après une panne de moteur. Au moment de l'incident, le navire transportait un total de 78 passagers et membres d'équipage.

Selon les survivants, ils ont utilisé des filets de pêche, des bidons en plastique et divers débris flottants pour rester en vie à la surface de l'eau. Certains ont réussi à les attacher avec des cordes pour fabriquer un radeau de fortune.

Muhammad Arif Anwar, porte-parole des services de secours locaux, a déclaré qu'après le naufrage, chacun a tenté de sauver sa vie en utilisant les objets qu'il pouvait attraper.

Les rescapés ont indiqué qu'ils formaient initialement un groupe de 25 personnes, mais qu'ils ont été séparés en raison des vents violents et des courants marins.

Selon les médias locaux, 47 personnes ont été secourues dès le premier jour suivant le naufrage. Le décès d'une personne a également été confirmé.

Actuellement, cinq navires de sauvetage, un avion de reconnaissance et un hélicoptère sont mobilisés pour les recherches des disparus.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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