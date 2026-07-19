La légende de la gymnastique ouzbèke Oksana Chusovitina a annoncé qu'elle soutiendrait l'équipe nationale d'Argentine lors de la finale de la Coupe du Monde 2026. L'athlète, qui connaît bien la pression des titres olympiques, a également prédit le score probable du match décisif.

Selon elle, les petits détails seront déterminants dans cette finale entre l'Espagne et l'Argentine. Mais la confiance de Chusovitina envers Messi est particulière.

Chusovitina est pour l'Argentine

Lors d'un entretien avec des journalistes, Chusovitina a déclaré qu'elle regarderait la finale en supportant l'Argentine.

« Je regarderai le match en soutenant l'Argentine. L'équipe qui jouera le mieux aujourd'hui gagnera. Chaque équipe a ses fans, et moi, je soutiens les Argentins. »

Championne par équipe aux Jeux olympiques de 1992, Chusovitina est l'une des rares athlètes de l'histoire de la gymnastique à avoir participé à huit Jeux olympiques d'été.

Elle a choisi un score précis pour la finale

Selon les prévisions de la célèbre gymnaste, l'Argentine pourrait battre l'Espagne avec une courte avance.

« Je pense que le score sera de 2-1. Et Messi marquera certainement un but », a déclaré Chusovitina.

39 ans Lionel Messi a été l'une des figures clés du parcours de l'Argentine jusqu'en finale. Pour lui, ce match pourrait être son dernier en Coupe du Monde. L'Argentine vise un deuxième titre consécutif, tandis que l'Espagne cherche à remporter son deuxième sacre historique.

« Il faut savoir accepter la défaite avec dignité »

Chusovitina a également réagi aux débats sur les réseaux sociaux concernant l'aide dont aurait bénéficié l'Argentine tout au long du tournoi.

« Il faut savoir accepter la défaite avec dignité. L'équipe la plus forte mérite la victoire. »

Selon elle, au-delà des soupçons et des accusations, ce qui compte, c'est quelle équipe montrera le meilleur jeu en finale.

Deux générations s'affrontent en finale

L'Espagne a atteint la finale sans défaite et avec une défense solide. L'Argentine, elle, mise sur l'expérience, le caractère et la capacité à faire la différence dans les moments cruciaux.

Le duel symbolique du match Lionel Messi opposera le capitaine argentin au jeune leader espagnol Lamine Yamal. D'un côté, une légende en fin de carrière, de l'autre, une star de la nouvelle génération.

Le pronostic de Chusovitina est prêt : 2-1 et un but de Messi. Maintenant, le terrain montrera à quel point ce pronostic est exact.