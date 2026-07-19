Une légende ouzbèke prédit le score de la finale de la Coupe du Monde 2026 : Messi marquera-t-il ?

·52·Sport
Une légende ouzbèke prédit le score de la finale de la Coupe du Monde 2026 : Messi marquera-t-il ?

La légende de la gymnastique ouzbèke Oksana Chusovitina a annoncé qu'elle soutiendrait l'équipe nationale d'Argentine lors de la finale de la Coupe du Monde 2026. L'athlète, qui connaît bien la pression des titres olympiques, a également prédit le score probable du match décisif.

Selon elle, les petits détails seront déterminants dans cette finale entre l'Espagne et l'Argentine. Mais la confiance de Chusovitina envers Messi est particulière.

Chusovitina est pour l'Argentine

Lors d'un entretien avec des journalistes, Chusovitina a déclaré qu'elle regarderait la finale en supportant l'Argentine.

« Je regarderai le match en soutenant l'Argentine. L'équipe qui jouera le mieux aujourd'hui gagnera. Chaque équipe a ses fans, et moi, je soutiens les Argentins. »

Championne par équipe aux Jeux olympiques de 1992, Chusovitina est l'une des rares athlètes de l'histoire de la gymnastique à avoir participé à huit Jeux olympiques d'été.

Elle a choisi un score précis pour la finale

Selon les prévisions de la célèbre gymnaste, l'Argentine pourrait battre l'Espagne avec une courte avance.

« Je pense que le score sera de 2-1. Et Messi marquera certainement un but », a déclaré Chusovitina.

39 ans Lionel Messi a été l'une des figures clés du parcours de l'Argentine jusqu'en finale. Pour lui, ce match pourrait être son dernier en Coupe du Monde. L'Argentine vise un deuxième titre consécutif, tandis que l'Espagne cherche à remporter son deuxième sacre historique.

« Il faut savoir accepter la défaite avec dignité »

Chusovitina a également réagi aux débats sur les réseaux sociaux concernant l'aide dont aurait bénéficié l'Argentine tout au long du tournoi.

« Il faut savoir accepter la défaite avec dignité. L'équipe la plus forte mérite la victoire. »

Selon elle, au-delà des soupçons et des accusations, ce qui compte, c'est quelle équipe montrera le meilleur jeu en finale.

Deux générations s'affrontent en finale

L'Espagne a atteint la finale sans défaite et avec une défense solide. L'Argentine, elle, mise sur l'expérience, le caractère et la capacité à faire la différence dans les moments cruciaux.

Le duel symbolique du match Lionel Messi opposera le capitaine argentin au jeune leader espagnol Lamine Yamal. D'un côté, une légende en fin de carrière, de l'autre, une star de la nouvelle génération.

Le pronostic de Chusovitina est prêt : 2-1 et un but de Messi. Maintenant, le terrain montrera à quel point ce pronostic est exact.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le judo ouzbek domine l'Asie : 20 médailles remportées à AmmanLe judo ouzbek domine l'Asie : 20 médailles remportées à AmmanAujourd'hui, 21:11Diffusion en direct du match Espagne contre ArgentineDiffusion en direct du match Espagne contre ArgentineAujourd'hui, 20:21La confession de Pau Cubarsí avant la finale de la Coupe du Monde 2026 : « C'était mon rêve »La confession de Pau Cubarsí avant la finale de la Coupe du Monde 2026 : « C'était mon rêve »Aujourd'hui, 20:17Toni Kroos fait un pronostic tranchant avant la finale : Messi suffit-il ?Toni Kroos fait un pronostic tranchant avant la finale : Messi suffit-il ?Aujourd'hui, 20:12Arbeloa demande son protégé au Real : Palacios proche de la Premier LeagueArbeloa demande son protégé au Real : Palacios proche de la Premier LeagueAujourd'hui, 20:08Harry Kane vers l'Arabie saoudite ? Al-Hilal fait le premier pasHarry Kane vers l'Arabie saoudite ? Al-Hilal fait le premier pasAujourd'hui, 19:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football