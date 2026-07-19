La police du Kazakhstan utilise pour la première fois un robot-chien : quatre contrevenants arrêtés

·28·Technologie
La police du Kazakhstan utilise pour la première fois un robot-chien : quatre contrevenants arrêtés

Au Kazakhstan, une nouvelle ère commence dans le maintien de l'ordre public et l'identification des délinquants. Le ministère de l'Intérieur du pays a annoncé avoir utilisé pour la première fois dans son histoire un robot-chien équipé d'IA lors d'événements publics. Cette innovation technologique a prouvé son efficacité dès son premier test, rapporte Ixbt.com rapporte .

L'événement a eu lieu lors des célébrations de la Journée des métallurgistes, organisées les 17 et 18 juillet dans la région de Karaganda. Plus de 115 000 citoyens ont participé à ce rassemblement, imposant une lourde responsabilité aux forces de l'ordre pour assurer la sécurité. C'est précisément dans ce contexte que la robotique moderne a apporté un soutien crucial aux autorités.

Selon le service de presse du ministère de l'Intérieur du Kazakhstan, les robots-chiens de service sont entièrement intégrés à la base de données unifiée de la police. Cela permet au robot de comparer en temps réel les visages capturés par sa caméra avec les données de la base et d'identifier instantanément les personnes recherchées ou sous surveillance.

Résultats pratiques de l'IA

Lors de l'événement, le robot-chien a identifié et permis l'arrestation de quatre contrevenants. Parmi eux figuraient une personne cherchant à éviter le paiement de pensions alimentaires et deux individus ayant des dettes envers l'État. Le robot a également réussi à repérer dans la foule un homme précédemment condamné qui avait violé l'interdiction de quitter son lieu de résidence imposée par le tribunal.

Actuellement, des mesures légales ont été prises par la police à l'encontre de toutes les personnes interpellées. Cette expérience démontre que l'IA et la robotique offrent des résultats supérieurs dans l'analyse rapide de détails difficiles à percevoir pour l'œil humain.

L'introduction de telles technologies de pointe dans le domaine de l'application de la loi en Asie centrale devrait transformer radicalement le système de sécurité à l'avenir. La police du Kazakhstan, jugeant cette opération réussie, prévoit d'utiliser des robots-chiens lors d'autres grands événements à venir.

KazakhstanRobot-chienIntelligence ArtificiellePoliceTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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