Arbeloa demande son protégé au Real : Palacios proche de la Premier League

Le talentueux milieu de terrain de l'académie du Real Madrid, César Palacios, pourrait poursuivre sa carrière en Premier League. Le nouvel entraîneur de Fulham, Álvaro Arbeloa, a demandé à la direction du club londonien d'étudier la possibilité de recruter le joueur de 21 ans.

Le technicien espagnol connaît parfaitement les capacités de Palacios. Cependant, la forme que prendra ce transfert et la volonté du Real de se séparer définitivement de son joueur formé au club restent les principales inconnues.

Arbeloa a choisi l'une de ses premières cibles de transfert

Selon le journal AS, Álvaro Arbeloa a identifié César Palacios comme l'un des candidats prioritaires pour son nouveau projet à Fulham.

L'entraîneur a recommandé à la direction du club londonien d'examiner le transfert du joueur. Ayant travaillé ensemble à l'académie du Real Madrid, le technicien connaît bien les points forts et le potentiel du joueur.

Fulham a officiellement nommé Arbeloa au poste d'entraîneur le 7 juillet. Le technicien espagnol a signé un contrat de trois ans avec le club londonien.

Palacios est-il proche de quitter le Real ?

César Palacios participe à la préparation d'avant-saison avec l'équipe première du Real Madrid. Malgré cela, selon AS, il est fort probable que le joueur commence la nouvelle saison dans un autre club.

Un accord verbal avait été trouvé précédemment pour son transfert vers le club italien de Côme, mais le transfert n'a pas été finalisé. Porto et Osasuna ont également manifesté leur intérêt, mais aucune négociation sérieuse n'a été entamée dans ces directions.

Désormais, l'intérêt personnel d'Arbeloa pourrait placer Fulham en tête de la course pour Palacios.

Quelles conditions le Real imposera-t-il ?

Le contrat actuel de Palacios avec le club madrilène court jusqu'à l'été 2027. Par conséquent, le Real n'a pas l'intention de laisser partir le joueur gratuitement.

Pour l'instant, les conditions financières d'un éventuel accord n'ont pas été divulguées. Fulham pourrait proposer l'une des options suivantes :

un transfert définitif ;

l'achat d'une partie des droits du joueur ;

un prêt avec option d'achat.

Comme les Madrilènes sont intéressés par la progression future du jeune joueur, ils pourraient tenter d'inclure une clause de rachat ou un pourcentage sur une future revente. Il s'agit d'un scénario probable basé sur des sources, et non d'un accord officiel.

Quel est le principal atout de Palacios ?

L'Espagnol de 21 ans évolue principalement comme milieu offensif. En plus de l'axe, il peut également jouer sur les ailes.

La saison dernière, Palacios a eu sa chance avec l'équipe première du Real Madrid. Il a participé à cinq rencontres en Liga et a également joué en Coupe et dans les compétitions européennes.

Sa technique, sa conduite de balle et sa capacité à participer aux attaques pourraient être utiles à la nouvelle équipe d'Arbeloa. L'intensité physique de la Premier League sera un nouveau défi majeur pour Palacios.

Qui d'autre Arbeloa veut-il faire venir du Real ?

Selon certaines informations, Palacios n'est pas le seul joueur madrilène qui intéresse l'entraîneur de Fulham. Arbeloa prévoit d'inviter en Angleterre plusieurs autres jeunes joueurs qu'il connaît bien de son ancien club.

Son objectif est de s'appuyer sur des joueurs en qui il a confiance et qui comprennent ses exigences tactiques pour faciliter l'adaptation au nouveau championnat.

Pour l'instant, on ne sait pas si Fulham a envoyé une offre officielle pour Palacios. Mais la demande personnelle d'Arbeloa a considérablement augmenté la probabilité que le transfert se réalise.

La décision principale appartient désormais au Real : le club permettra-t-il à son joueur formé au club d'obtenir du temps de jeu régulier en Premier League ou le conservera-t-il pour l'équipe première ?