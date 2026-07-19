Diffusion en direct du match Espagne contre Argentine

L'Espagne et l'Argentine s'affronteront lors de la finale de la Coupe du Monde 2026. La rencontre débutera demain à 00h00 heure de Tachkent, au stade d'East Rutherford dans l'agglomération de New York. Les dernières informations sur les compositions d'équipe, les remplaçants et les entraîneurs seront publiées sur notre site dès leur annonce avant le match.

Vous pouvez suivre la finale via notre diffusion textuelle en direct. Tout au long du match, les buts, les occasions dangereuses, les cartons jaunes et rouges, les remplacements et autres événements clés seront couverts en temps réel.

Selon les probabilités d'avant-match, les chances de victoire de l'Espagne dans le temps réglementaire sont estimées à 42 %. L'Argentine est créditée de 27 %, tandis que la probabilité d'une prolongation est de 31 %.

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