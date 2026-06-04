Real Madrid finalise le transfert de Denzel Dumfries : Visite médicale en cours

Le Real Madrid est sur le point de finaliser la signature du défenseur de l'Inter Denzel Dumfries. Le club madrilène a décidé d'activer la clause libératoire de 20 millions d'euros figurant dans le contrat du joueur. Le latéral droit, actuellement en sélection avec les Pays-Bas, passe sa visite médicale aujourd'hui. Goal.com rapporte .

Selon l'expert en transferts Fabrizio Romano, le Real Madrid a officiellement informé la direction de l'Inter de son intention de payer la clause libératoire. La suspension du joueur de 30 ans pour le match amical entre les Pays-Bas et l'Algérie a offert une fenêtre idéale pour la visite médicale. Juridiquement, le transfert prendra effet début juillet une fois tous les documents finalisés.

La direction madrilène considère le renforcement du poste de latéral comme une priorité. Cette démarche décisive n'a laissé aucune marge de négociation au champion de Serie A, le club étant obligé de libérer le joueur en cas de paiement de la clause. L'annonce officielle est attendue après les élections présidentielles au Santiago Bernabéu.

Pour Denzel Dumfries, ce transfert marque la fin d'un passage réussi de cinq ans en Italie. Il a rejoint l'Inter en provenance du PSV en 2021 pour 14 millions d'euros. Depuis, il a disputé 207 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 27 buts et délivrant 28 passes décisives.