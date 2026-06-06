Robbie Fowler : Harry Kane est un favori majeur pour le Ballon d’Or

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Robbie Fowler : Harry Kane est un favori majeur pour le Ballon d’Or

L'ancien attaquant de l'équipe d'Angleterre, Robbie Fowler, a partagé ses réflexions sur Harry Kane. Il a souligné que l'attaquant du Bayern Munich n'a pas besoin de remporter la Coupe du monde pour décrocher le Ballon d’Or 2026. Selon Fowler, les statistiques incroyables du joueur, tant en club qu'en sélection, l'ont déjà placé parmi les meilleurs au monde. Comme le rapporte Goal.com rapporte .

Harry Kane a disputé 51 matchs toutes compétitions confondues pour le Bayern Munich la saison dernière, marquant 61 buts. Il a également remporté la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne avec le club munichois. Son total de buts avec l'équipe d'Angleterre s'élève à 78. Kane vise à rejoindre les légendes qui ont franchi la barre des 100 buts, telles que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

« Quand on parle du Ballon d’Or, Harry Kane doit certainement être mentionné. Il a déménagé en Allemagne et a performé encore mieux que beaucoup ne l'avaient prévu. Je pense qu'une victoire en Coupe du monde n'influencera pas la décision finale, car il a déjà prouvé sa valeur », a déclaré Fowler.

Actuellement, Harry Kane continue de battre des records, ayant accumulé 125 sélections avec l'équipe d'Angleterre. Lors des prochains grands tournois, il est considéré comme un candidat sérieux non seulement aux trophées collectifs, mais aussi aux distinctions individuelles, notamment le prochain Soulier d'Or. Ses performances régulières le placent parmi les favoris aux côtés de stars comme Lamine Yamal et Ousmane Dembélé.

Harry KaneBayern MunichBallon d’OrAngleterreFootball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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