Dans le cadre du calendrier international fourni par la FIFA, la prochaine série de matchs intenses et acharnés s'est déroulée sur les terrains verts du monde entier. Les équipes nationales d'Arabie saoudite, du Paraguay, du Canada et d'Haïti, qui se préparent sérieusement et minutieusement pour la prochaine Coupe du Monde, sont entrées en piste lors de leurs prochains matchs de contrôle.

Ces matchs amicaux ont offert aux millions de fans de football une série de beaux buts, de larges victoires et de retournements de situation inattendus et résilients.

Grands succès pour les géants asiatiques et sud-américains

Lors de cette journée de matchs amicaux, les équipes nationales d'Arabie saoudite et du Paraguay ont ravi leurs supporters avec un jeu attrayant et productif. Les Saoudiens, qui évoluent sur le même continent que nos représentants, ont accueilli l'équipe nord-américaine de Porto Rico et ont marqué trois buts sans réponse contre leurs adversaires.

Le Paraguay, représentant habile de l'Amérique du Sud, a réalisé une véritable "danse" à domicile contre le Nicaragua, remportant une large victoire 4-0.

Ci-dessous, vous pouvez consulter les rapports complets et les buteurs de ces matchs internationaux de contrôle :

Participants au match Score final Buteurs et minutes Arabie saoudite — Porto Rico 3:0 Mandash (45+1), Al-Hamdan (51), Al-Dawsari (88). Paraguay — Nicaragua 4:0 Kaku (17), Almirón (42), Galarza (62), Maydana (67). Canada — Irlande 1:1 O'Brien (23 csc) — Ogbene (60). Haïti — Pérou 1:2 Isidor (16) — Garcés (81), Vélez (84).

Batailles sans compromis pour les équipes nord-américaines et d'outre-mer

Les autres matchs de la journée ont été le théâtre de luttes assez intenses et sans compromis. L'équipe nationale du Canada, dotée d'une défense solide comme le métal, a reçu à domicile le représentant européen, l'Irlande. Bien qu'un but contre son camp d'un défenseur irlandais au début du match ait donné l'avantage aux Canadiens, les visiteurs ont réussi à rétablir l'équilibre en seconde mi-temps, et la rencontre s'est terminée par un match nul combatif 1-1.

Par ailleurs, l'équipe nationale d'Haïti a testé ses forces contre le Pérou sur le sol américain. Les Haïtiens ont ouvert le score et pris l'avantage dès la 16e minute. Cependant, les Péruviens ont fait preuve d'une véritable résilience à la fin du match, marquant deux buts en trois minutes pour inverser la tendance et s'imposer 2-1.

Commentaire d'expert : Ces matchs de contrôle organisés avant la Coupe du Monde sont l'occasion idéale pour les staffs techniques de corriger les lacunes tactiques. La productivité de la ligne d'attaque de l'Arabie saoudite et du Paraguay indique qu'ils abordent les matchs de la CM en bonne forme sportive. Haïti, quant à lui, a compris lors de ce match combien il peut coûter cher de perdre sa concentration dans les dernières minutes.

Suivez toujours avec nous sur les pages de Zamin les dernières nouvelles brûlantes du football mondial, les détails de la préparation des équipes nationales pour la Coupe du Monde et des analyses sportives exclusives !