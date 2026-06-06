Le PSG prêt à rejeter l'offre de 150 millions d'euros du Real Madrid

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Le PSG prêt à rejeter l'offre de 150 millions d'euros du Real Madrid

Ayant établi une grande domination dans le football français et européen, avec les trophées actuels de Ligue 1 et de Ligue des champions de l'UEFA dans leur musée, le Paris Saint-Germain a pris une décision inattendue et ferme lors du mercato estival. La direction du géant parisien a complètement bloqué le transfert de deux milieux de terrain portugais, Vitinha et João Neves, qui sont actuellement au centre de l'attention des principaux clubs du continent.

Alors que les initiés du football européen continuent de répandre des rumeurs, le club parisien a annoncé qu'il ne vendrait pas ses joueurs clés pour aucune somme d'argent.

La campagne électorale de Florentino Pérez et le sang-froid du PSG

PAR CONSÉQUENT, le prestigieux Mundo Deportivo rapporte que le transfert de ces talents vers le Real Madrid est absolument impossible. Même si Florentino Pérez, le propriétaire du club madrilène, offre une somme astronomique de 150 millions d'euros qui secoue le marché des transferts, comme promis au public, les Parisiens n'accepteront jamais un tel accord.

Les initiés du club parisien sont bien conscients des jeux politiques derrière cette situation :

  • Jeux électoraux : La direction du PSG comprend que l'intérêt du superclub madrilène est directement lié aux élections présidentielles du Real Madrid impliquant Florentino Pérez, au-delà des purs principes sportifs.

  • Position de non-ingérence : La partie parisienne refuse strictement de servir d'intermédiaire dans ces processus politiques internes en Espagne et dans la campagne électorale de Pérez à travers ses footballeurs.

La loyauté des joueurs et les plans de l'équipe parisienne

Plus important encore, l'atmosphère interne dans la capitale française est actuellement extrêmement stable et calme. Selon des sources internes du club, ni Vitinha ni João Neves n'ont le désir de quitter l'équipe ou de déménager à Madrid.

Nom du joueur

Position sur le terrain

Décision finale de transfert du club

Vitinha

Milieu de terrain central

Pas à vendre ! Complètement fermé aux négociations.

João Neves

Milieu défensif

Pas à vendre ! Pièce maîtresse du projet futur du club.

Comme les joueurs eux-mêmes sont heureux dans l'effectif actuel du champion, la direction du PSG ne s'inquiète pas le moins du monde d'éventuelles attaques financières ou de demandes officielles de 150 millions d'euros de la part du Real.

Contexte : Les guerres de transferts entre le PSG et le Real Madrid ont toujours été sous les projecteurs du monde du football. Après le transfert de Kylian Mbappé, les Parisiens montrent clairement qu'ils n'ont pas l'intention de perdre facilement leurs stars au profit du géant madrilène. Surtout à une époque où l'équipe a triomphé en Ligue des champions de l'UEFA, le maintien de figures centrales comme Vitinha et Neves sert de fondation aux futures nouvelles victoires du club.

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Paris Saint-GermainReal MadridVitinhaJoão NevesFlorentino Pérez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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