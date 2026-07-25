Juan Román Riquelme : Lionel Messi a peut-être même surpassé Maradona

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Juan Román Riquelme : Lionel Messi a peut-être même surpassé Maradona

La légende du football argentin et président de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, a fait de nouvelles déclarations élogieuses sur Lionel Messi. Selon lui, après sa brillante participation à la Coupe du Monde 2026, la place de Messi dans l'histoire pourrait même avoir dépassé celle du grand Diego Maradona. C'est ce que rapporte le média TyC Sports. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Riquelme a salué le parcours de l'équipe nationale argentine jusqu'en finale du Mondial 2026. Bien que la victoire décisive ait échappé face à l'Espagne, la performance de Lionel Messi a une fois de plus émerveillé la communauté du football mondial. Selon Riquelme, tous les Argentins devraient être reconnaissants d'avoir eu la chance de voir un tel talent de leurs propres yeux.

Comparaison historique et nouvelle ère

« Nous avons tous eu la chance de voir Messi. À l'époque de Maradona, nous pensions qu'un tel joueur ne réapparaîtrait jamais, mais ensuite Messi est arrivé. Aujourd'hui, il nous amène à nous demander s'il est même meilleur que Maradona », déclare Riquelme dans son interview. Cette reconnaissance a une immense signification pour le football argentin, car Maradona a longtemps été considéré comme l'idole unique et intouchable du pays.

L'ancien joueur a également tenu à saluer particulièrement le sélectionneur national Lionel Scaloni et son staff technique. Selon lui, Scaloni est devenu l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football argentin. Riquelme a rappelé qu'il entretient des liens d'amitié de longue date avec les membres du staff Pablo Aimar, Walter Samuel et Roberto Ayala, avec qui il a grandi depuis l'âge de 14 ans.

Riquelme a refusé de comparer les différentes époques du football argentin et a souligné qu'il fallait respecter chaque génération victorieuse. Sa liste comprend les spécialistes suivants :

  • Carlos Bilardo — champion du monde 1986 ;
  • César Luis Menotti — l'architecte du triomphe de 1978 ;
  • Lionel Scaloni — le héros de l'ère moderne ;
  • Alfio Basile — le leader des succès en Copa América.
L'article note que bien que Riquelme, né en 1978, n'ait pas pu voir les matchs de Mario Kempes en direct, il apprécie grandement ses mérites lors de ce championnat. Selon lui, le peuple argentin doit s'estimer chanceux que deux si grands génies comme Maradona et Messi soient issus du même pays.

Cette sortie médiatique de Juan Román Riquelme a suscité de grands débats sur les réseaux sociaux. De nombreux experts soulignent que la régularité de Messi et sa capacité à maintenir un niveau élevé au fil des ans constituent des arguments solides pour le placer au-dessus de Maradona. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que Lionel Messi a complètement changé l'histoire du football argentin.

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Jahongir Tursunov
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