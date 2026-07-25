Le Real Madrid enflamme le mercato : 100 millions d'euros pour Yan Diomandé

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Le Real Madrid enflamme le mercato : 100 millions d'euros pour Yan Diomandé

Le club espagnol du Real Madrid a intensifié son activité sur le marché des transferts estival à un niveau sans précédent. Suite au retour de José Mourinho au poste d'entraîneur principal, l'équipe a entrepris une refonte en profondeur de son effectif. La prochaine grande cible n'est autre que Yan Diomandé, ailier du RB Leipzig et de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Les Madrilènes ont démontré qu'ils étaient prêts à dépenser une somme importante pour ce joueur talentueux, rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le Real Madrid a formulé une première offre officielle de 90 millions d'euros en cash assortie de 10 millions de bonus pour le milieu offensif né en 2006. Cependant, la direction du RB Leipzig a rejeté cette proposition. D'après les informations de la presse allemande, les "Taureaux" ne souhaitent pas lâcher leur vedette pour moins de 120 millions d'euros. La saison dernière, Yan Diomandé a inscrit 10 buts et délivré 13 passes décisives, attirant ainsi l'attention de nombreux cadors.

Le nouveau projet de Mourinho et la concurrence

José Mourinho souhaite personnellement voir un joueur au profil de Yan Diomandé dans son équipe. De l'avis du technicien, le jeune ailier apportera vitesse et imprévisibilité au secteur offensif. À noter que dans la course pour le joueur, le Real Madrid est à la lutte avec le Paris Saint-Germain (PSG). D'après les premiers échos, Yan Diomandé avait trouvé un accord verbal avec le club parisien, mais l'intervention de Madrid a radicalement changé la donne.

Jusqu'à présent, des joueurs de renom tels que Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella et Bernardo Silva ont rejoint l'effectif du Real Madrid. En outre, le club poursuit les négociations avec le milieu de terrain de Manchester City, Rodri. L'international espagnol s'est montré ouvert à un retour au pays, ce qui pourrait renforcer encore davantage l'entrejeu de la "Maison Blanche".

Une piste italienne s'ouvre pour Brahim Díaz

L'arrivée de nouvelles stars en attaque n'est pas sans conséquence sur l'avenir des joueurs actuels. En particulier, Brahim Díaz pourrait faire son retour en Serie A italienne. L'entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, considère le meneur de jeu marocain comme une pièce maîtresse de son animation offensive. Brahim Díaz a déjà évolué par le passé sous le maillot de l'AC Milan en prêt, remportant le championnat d'Italie, et connaît bien l'environnement footballistique transalpin.

Bien que le contrat de Brahim Díaz avec le Real Madrid court jusqu'en 2027 et qu'il ait exprimé son souhait de rester dans l'équipe, l'arrivée potentielle de Yan Diomandé pourrait le reléguer sur le banc des remplaçants. La direction de la Juventus compte bien exploiter ce facteur pour attirer le joueur dans son projet à Turin. Parallèlement, le club merengue discute également d'une prolongation de contrat jusqu'en 2030, ce qui pourrait considérablement augmenter sa valeur sur le marché des transferts.

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Jahongir Tursunov
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