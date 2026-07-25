La saga des transferts autour de Konstantinos Karetsas, considéré comme l'un des jeunes talents les plus brillants du football européen, a atteint son paroxysme. Le milieu offensif né en 2007, qui brille dans le championnat belge, fait l'objet d'une lutte acharnée entre le club allemand du Borussia Dortmund et le club italien de l'AC Milan. Ce transfert revêt une importance capitale non seulement pour l'avenir de ce jeune prodige, mais aussi pour les schémas tactiques des géants européens pour la nouvelle saison. C'est ce que rapporte Goal.com dans ses colonnes.

Actuellement, le Borussia Dortmund mène clairement la danse dans cette course. Selon Sky Deutschland, le club allemand a amélioré sa dernière offre officielle mardi dernier. Les dirigeants d'Eintracht ont proposé à Genk 30 millions d'euros garantis plus 5 millions de bonus, ainsi qu'un pourcentage sur la revente future. Cependant, le club belge reste inflexible et réclame au moins 35 à 40 millions d'euros pour son joueur.

De son côté, l'AC Milan préfère pour l'instant observer la situation de loin. Le nouvel entraîneur de l'équipe, Rubén Amorim, voit en Karetsas le joueur idéal pour son système en 3-4-2-1. Mais l'offensive des "Rossoneri" sur ce dossier dépend directement de l'avenir de Rafael Leão. Si l'attaquant portugais est vendu aux clubs turcs de Fenerbahçe ou de Galatasaray, les caisses milanaises disposeront des fonds nécessaires pour s'offrir Karetsas.

Une partie d'échecs stratégique sur le marché des transferts

Bien que la direction de Genk soit consciente qu'un accord personnel a déjà été trouvé entre Karetsas et le Borussia Dortmund jusqu'en 2031, elle n'a nullement l'intention de baisser ses prix. Par le passé, le club milanais a souvent rencontré des difficultés lors de ses négociations avec les clubs belges. Les dossiers complexes de Charles De Ketelaere et d'Ardon Jashari incitent notamment les Italiens à la plus grande prudence.

Rubén Amorim tente pour l'instant de composer avec les ressources actuelles lors de la préparation estivale. Samuel Chukwueze, de retour de son prêt à Fulham, et le jeune talent Lorenzo Ossola ont notamment tapé dans l'œil de l'entraîneur. Néanmoins, le match amical contre le Celtic à Glasgow pourrait mettre en lumière les lacunes de l'entrejeu offensif et pousser la direction à s'activer sur le marché.

Un tournant décisif dans ce feuilleton des transferts est attendu au début de la semaine prochaine. Selon la presse grecque, l'AC Milan pourrait surprendre son monde avec une offre inattendue et contrecarrer les plans de Dortmund. La technique et la vision du jeu de Karetsas en font l'un des actifs les plus précieux du football moderne. Le transfert de jeunes talents vers les cadors européens a toujours captivé l'attention des supporters de football ouzbeks.