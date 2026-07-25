Les serrures de porte connectées Huawei mises à jour : elles peuvent désormais accepter des messages vidéo

Le géant technologique chinois Huawei a présenté une nouvelle version du système HarmonyOS pour ses serrures de porte intelligentes. Cette mise à jour élargit considérablement les fonctionnalités des appareils, en en faisant un outil de sécurité encore plus intelligent et convivial. Désormais, les utilisateurs ne perdent pas le contact avec leurs visiteurs même lorsqu'ils ne sont pas chez eux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le média ixbt.com, l'aspect le plus important de la mise à jour est la fonction permettant aux visiteurs de laisser des messages vidéo. Si le propriétaire de l'appartement est au travail ou au magasin et ne peut pas répondre immédiatement à l'appel vidéo, la personne qui arrive peut enregistrer un message spécial. Ce système est particulièrement pratique pour les livreurs ou les proches venus à l'improviste, qui peuvent enregistrer leurs contacts ou le motif de leur visite sous forme de vidéo.

Contrôle à distance et confidentialité

Les utilisateurs ont la possibilité de consulter tous les enregistrements audio et vidéo à tout moment via l'application Smart Living. Cela élimine complètement les questions telles que « qui est venu chez moi ? ». De plus, afin de garantir la confidentialité lors d'un appel, une fonction a été ajoutée pour désactiver la caméra en un seul clic et ne conserver que la communication audio.

Sur le plan technique, le système a optimisé la priorité de connexion Bluetooth. Si la serrure intelligente est contrôlée via le panneau d'administration et qu'elle est déjà connectée à un autre téléphone, une notification pop-up apparaît automatiquement dans le système. Cela simplifie grandement le processus de gestion de l'appareil par plusieurs utilisateurs.

Connexion stable et gamme de modèles couverts

Une autre nouveauté importante est l'introduction d'un mode adaptatif bi-bande. Par défaut, la serrure intelligente se connecte au réseau via une passerelle Bluetooth. Cependant, si le signal Bluetooth s'affaiblit, le système bascule automatiquement sur le réseau Wi-Fi. Cela garantit que l'appareil est toujours en ligne et exécute les commandes sans délai.

Cette mise à jour logicielle couvre un large éventail de modèles de Huawei. Selon les informations, les propriétaires des appareils suivants peuvent profiter des nouvelles fonctionnalités :

Tous les modèles de la série Huawei Smart Lock X1 ;

Toutes les versions de la série Huawei Smart Lock 2.

À un moment où l'intérêt pour les systèmes de maison intelligente augmente également sur le marché ouzbek, de telles solutions de marques comme Huawei portent la sécurité et le confort à un nouveau niveau. La mise à jour automatique du système ne nécessite aucun effort supplémentaire de la part des utilisateurs et enrichit les capacités de l'appareil à distance.