Le club espagnol du Real Madrid a modifié sa position ferme concernant l'avenir du milieu de terrain Aurélien Tchouaméni et s'est dit prêt à le vendre. Cette nouvelle est devenue une opportunité inattendue et majeure pour Manchester United, qui cherche à s'attacher les services du joueur français depuis longtemps. Le club anglais vise à réformer en profondeur son milieu de terrain grâce à ce transfert. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par The Sun, bien que la direction du club madrilène ait d'abord considéré Tchouaméni comme intouchable, elle est désormais disposée à étudier les offres pour son transfert. Le club merengue espère tirer au moins 68 millions de livres sterling de cette transaction. Il est indiqué que ces fonds seront destinés à un autre objectif grandiose du club : recruter la star de Manchester City, Rodri.

Pour Manchester United, le transfert de Tchouaméni pourrait être la dernière étape décisive pour résoudre les problèmes dans l'entrejeu de l'équipe. Avec le départ de Casemiro et la grave blessure de Manuel Ugarte, les Red Devils font face à un vide dans la zone du milieu défensif. Aurélien Tchouaméni est considéré comme le candidat idéal pour ce poste.

Les plans stratégiques derrière le transfert

Fait intéressant, l'entraîneur du Real Madrid (comme indiqué dans la source) souhaitait conserver le joueur français dans l'effectif. Cependant, la politique de transfert du club et le plan de recruter un joueur de haut niveau comme Rodri ont remis en question l'avenir de Tchouaméni. Le joueur, acheté en 2022 précisément pour remplacer Casemiro, pourrait désormais prendre la direction d'Old Trafford sur les traces du capitaine de la sélection brésilienne.

Manchester United a déjà réalisé plusieurs achats lors de ce mercato. Notamment, Youri Tielemans a rejoint l'équipe pour 35 millions de livres et Andrey Santos pour 50 millions de livres. Si le transfert de Tchouaméni se conclut également avec succès, il formera un rempart défensif solide derrière Tielemans et Bruno Fernandes dans l'équipe.

Selon Goal.com, si les négociations se terminent positivement, cet accord deviendra l'un des événements les plus retentissants du mercato estival. S'il s'agit d'une opportunité de financer le transfert de Rodri pour le Real Madrid, c'est pour Manchester United un gage de stabilité attendue depuis longtemps. Actuellement, les parties ont établi des contacts préliminaires sur les conditions financières et les modalités de paiement.