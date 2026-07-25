SpaceX au seuil d'un pas historique : la capture en vol du vaisseau Starship est planifiée

Rrévolutionnant l'exploration spatiale, SpaceX s'apprête à franchir une nouvelle étape majeure dans le cadre de son projet Starship. Elon Musk a annoncé que lors du prochain vol d'essai, l'entreprise tentera pour la première fois de capturer l'étage supérieur du Starship (Ship) directement en vol, à l'aide des bras mécaniques d'une tour spéciale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les informations concernant ce plan audacieux ont été publiées après la conclusion réussie du vol d'essai Flight 13. Pour rappel, lors du dernier test, le vaisseau a effectué un amerrissage en douceur dans l'océan Indien et a entièrement conservé son intégrité lors de sa rentrée atmosphérique. Désormais, les ingénieurs travaillent non seulement à poser le vaisseau dans l'océan, mais à le ramener sur le site de lancement pour le réutiliser.

Les capacités de la tour Mechazilla

Conue pour capturer le vaisseau et le booster, la tour Mechazilla est célèbre pour ses immenses « baguettes » mécaniques. Auparavant, SpaceX avait capturé avec succès le booster Super Heavy grâce à cette méthode, mais la partie supérieure du système, le vaisseau (Ship), n'a pas encore été récupérée de cette manière. Si cette opération se conclut avec succès, cela permettra de réduire drastiquement le coût des vols spatiaux.

Elon Musk a souligné que la décision finale sera prise après une analyse complète des données de télémétrie du vol Flight 13 et de l'état de la couche de protection thermique. Musk a loué le bouclier thermique de nouvelle génération du Starship, déclarant que le vaisseau est actuellement « dans un état spectaculaire ». Un tel système de protection est extrêmement crucial pour que le vaisseau résiste aux températures extrêmes lors de la rentrée dans l'atmosphère.

Pourquoi précisément l'acier inoxydable ?

Le fondateur de SpaceX est également revenu sur les raisons pour lesquelles l'acier inoxydable a été choisi pour la coque du vaisseau. Ce matériau est non seulement bon marché et facile à usiner, mais il conserve également sa résistance à des températures extrêmement hautes et extrêmement basses. Cela fait du système Starship le moyen de transport le plus optimal pour les missions lointaines telles que Mars et la Lune.

Dans le même temps, l'ingénieur de SpaceX Michael Nicholls a annoncé que 20 satellites Starlink V3 avaient passé avec succès une étape de test importante. Cela montre à quel point le projet Starship est crucial non seulement pour des objectifs scientifiques, mais aussi commerciaux, comme l'amélioration de la connectivité Internet mondiale.

Starship est un système de transport super lourd entièrement réutilisable créé dans le but de faire de l'humanité une espèce multi-planétaire. Il se compose d'un vaisseau et d'un booster Super Heavy, et servira à l'avenir à transporter des humains et des charges utiles vers l'orbite terrestre, la Lune et Mars. Le succès du prochain vol rapprochera encore plus SpaceX de cet objectif stratégique.