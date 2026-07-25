Le club anglais de Manchester City entre dans l'une des phases les plus délicates et cruciales de son histoire moderne. Avec la fin de l'ère Pep Guardiola et l'arrivée d'Enzo Maresca à la tête de l'équipe, un vent de grands changements a commencé à souffler au club. Une refonte complète de l'effectif, le départ de cadres majeurs et surtout la situation concernant Rodri, pilier de l'équipe, devraient constituer les facteurs déterminants de l'avenir du club, rapporte Goal.com rapporte .

Remplacer un entraîneur resté dix ans à la tête de l'équipe n'a jamais été simple. Aujourd'hui, Manchester City traverse une période de transition majeure, tant sur le plan tactique qu'effectif. Quatre joueurs clés du triplé historique de la saison 2022-2023 — Manuel Akanji, Nathan Aké, Bernardo Silva et John Stones — ont quitté le club cet été, créant de grands vides dans la structure de l'équipe.

Rodri et l'intérêt du Real Madrid

Toute l'attention se porte actuellement sur Rodri, vainqueur de la Coupe du monde avec la sélection espagnole. Le joueur se prépare actuellement à une opération chirurgicale au dos et la date de son retour sur les terrains reste incertaine. Les informations faisant état d'un vif intérêt du Real Madrid pour le milieu de terrain, à qui il ne reste qu'un an de contrat, ne font qu'amplifier la complexité de la situation.

La direction du club fait face à un choix difficile : conserver l'un des meilleurs milieux défensifs du monde malgré sa blessure ou le vendre pour une somme importante avant l'expiration de son contrat. Selon Goal.com, Enzo Maresca a clairement exprimé son intention de retenir la star espagnole lors de sa première conférence de presse.

Nouveaux transferts et projets d'avenir

Pour compenser ces pertes, la direction se montre active sur le marché des transferts. Notamment, 116 millions de livres sterling ont été dépensés pour Elliot Anderson, et le jeune talent anglais de 17 ans Jeremy Monga a également rejoint l'équipe. Ces mesures témoignent de l'amorce d'un processus de rajeunissement fondé sur une stratégie à long terme.

Cette transition ne se fait pas sans heurts pour Manchester City. Le dénouement concernant l'avenir d'un joueur aussi expérimenté et régulateur que Rodri déterminera l'allure du milieu de terrain dans le système d'Enzo Maresca. En cas de départ de Rodri, l'équipe pourrait perdre non seulement de la qualité technique, mais aussi du leadership au cœur du jeu. Il est tout à fait naturel que les supporters de football, y compris en Ouzbékistan, s'intéressent au nouveau visage d'un grand club comme Manchester City, car chacun de ses mouvements sur le marché influence le football mondial.