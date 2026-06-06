Newcastle United recrute le gardien ciblé par le Real Madrid et Chelsea

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Newcastle United recrute le gardien ciblé par le Real Madrid et Chelsea

Newcastle United a trouvé un accord pour le transfert du gardien du Stade de Reims, Ewen Jaouen. Les "Magpies" dépenseront 28,5 millions d'euros pour ce talent de 20 ans. Selon les informations, le footballeur a signé un contrat de quatre ans avec l'équipe d'Eddie Howe et rejoindra St James' Park lors du mercato estival. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

Ce transfert constitue une grande victoire pour les recruteurs de Newcastle United, car des grands clubs comme Chelsea et le Real Madrid étaient également en lice pour le jeune gardien. Ewen Jaouen s'était précédemment rendu au centre d'entraînement de Chelsea, tandis que le Real Madrid le voyait comme un successeur à long terme de Thibaut Courtois.

Nick Pope, actuellement le gardien titulaire de l'équipe, fêtera ses 34 ans en avril. Bien qu'il reste un élément clé des plans d'Eddie Howe, le club cherchait à trouver une alternative plus jeune pour acquérir de l'expérience sous sa direction. Par conséquent, Newcastle United a décidé de ne pas pérenniser le prêt d'Aaron Ramsdale.

Malgré son jeune âge, Ewen Jaouen possède une grande expérience. Lors de la saison 2024-2025, il a joué en prêt pour Dunkerque, jouant un rôle clé dans le parcours de son équipe jusqu'en demi-finale de la Coupe de France. De retour à Reims, il est devenu le gardien titulaire et a attiré l'attention de nombreux experts par ses performances fiables.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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