Cannavaro s'exprime sur le match de Coupe du monde contre la Colombie...

Fabio Cannavaro, sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, a accordé une interview au service de presse de l'UFA avant le début de la Coupe du monde.

« La préparation pour l'étude des adversaires a commencé assez tôt. Comme vous le savez, notre premier match de Coupe du monde aura lieu contre la Colombie à Mexico. En raison de l'altitude élevée de Mexico, nous avons décidé d'y arriver le plus tard possible.

En général, l'acclimatation à l'altitude prend environ 21 jours. Par conséquent, au lieu de nous entraîner dans des régions montagneuses pendant trois semaines, nous avons préféré nous rendre au Mexique juste avant le match.

Nous avions appliqué cette expérience lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Mais pour être honnête, comme le résultat n'était pas très bon, nous avons décidé d'adopter une approche différente cette fois-ci.

En fait, c'est le principal aspect sur lequel nous devons nous concentrer. De plus, les conditions météorologiques seront légèrement différentes.

Parmi les matchs de phase de groupes, celui-ci se déroulera dans un stade à ciel ouvert. Par conséquent, la préparation pour ce match sera quelque peu différente. Cependant, je ne vois pas de problèmes majeurs, car des stades comme Houston et Atlanta sont couverts.

Même si nous jouons l'après-midi, la température sera d'environ 20 à 24 degrés. Ce sont des conditions très confortables pour jouer au football », a déclaré Fabio Cannavaro, sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.