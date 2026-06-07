Federico Chiesa exprime son désir de quitter Liverpool pour retourner en Serie A

L'attaquant de l'équipe nationale italienne, Federico Chiesa, a ouvertement fait part de son intention de retourner en Serie A après une saison infructueuse avec Liverpool. Le footballeur, qui n'a pas eu suffisamment de temps de jeu sous Arne Slot, souhaite mettre fin à sa carrière en Premier League et la relancer dans son pays natal. L'ailier, qui n'a joué que 726 minutes toutes compétitions confondues la saison dernière, est mécontent d'avoir été écarté de l'équipe type. Selon Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, Chiesa a évoqué sa situation à Liverpool : "Je joue très peu depuis le début de l'année 2026. En janvier, le club et Slot ne m'ont pas autorisé à partir car il y avait des problèmes dans l'effectif. J'ai compris la situation, mais maintenant je veux jouer davantage. Si je ne trouve pas de stabilité en Premier League, je serai obligé de chercher ailleurs. Après le stage aux États-Unis, je discuterai de mon avenir avec le nouvel entraîneur Iraola."

Federico Chiesa s'est également exprimé sur son ancien club, la Juventus, soulignant qu'il n'avait pas quitté Turin de son plein gré. Selon lui, la direction du club et l'entraîneur Thiago Motta lui ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de lui. "Je voudrais vraiment retourner à la Juventus. Les rumeurs selon lesquelles j'aurais demandé beaucoup d'argent sont fausses ; ils ne m'ont même pas proposé de prolongation de contrat. La Juventus est toujours dans mon cœur et je ne mets jamais l'argent en premier avec eux", a ajouté le footballeur.

Chiesa a également répondu aux critiques pour avoir manqué des matchs importants avec l'équipe nationale italienne. Il a déclaré qu'il avait dû quitter Coverciano en raison d'une blessure et que sa loyauté envers le maillot national est illimitée. Le footballeur a souligné que l'échec de l'Italie à se qualifier pour la Coupe du monde lui avait fait très mal et que certaines personnes oubliaient ses réalisations avec l'équipe nationale.