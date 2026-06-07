Rejet pour Tottenham : Brighton exige 50 millions de livres pour son défenseur

Le club londonien de Tottenham Hotspur a reçu un rejet concernant Jan Paul van Hecke, l'une de leurs cibles principales lors du mercato estival. Brighton a rejeté la deuxième offre officielle pour le défenseur néerlandais. Les Nord-Londoniens tentent de renforcer une ligne défensive qui a connu des problèmes la saison dernière, mais les "Mouettes" maintiennent une position ferme dans les négociations. Selon Goal.com rapporte .

Le PDG de Brighton, Paul Barber, a confirmé l'intérêt de Tottenham et les offres rejetées. Selon lui, le club ne souhaite pas se séparer de ses meilleurs joueurs à bas prix. Âgé de 25 ans, Jan Paul van Hecke s'est imposé en Premier League et est devenu l'une des figures clés de l'équipe.

Bien qu'il reste un an au contrat actuel du joueur, Brighton ne veut pas le vendre pour moins de 50 millions de livres. Paul Barber a souligné dans une interview à talkSPORT : "Nous avons rejeté deux offres de Tottenham la semaine dernière. Notre objectif est de conserver un effectif solide à la disposition de Fabian Hürzeler et de participer dignement aux compétitions européennes."

Jan Paul van Hecke a été acheté au NAC Breda pour seulement 2 millions de livres en 2020. Actuellement, non seulement Tottenham, mais aussi des clubs comme Liverpool et Newcastle montrent de l'intérêt. La direction de Brighton prévoit de lutter pour les places de tête du classement tout en maintenant un équilibre entre jeunes talents et joueurs expérimentés.