Herbert Hainer, président du club munichois du Bayern, a réagi aux informations selon lesquelles le Real Madrid s'intéressait à l'ailier de l'équipe, Michael Olise. Le dirigeant du club allemand a clarifié sa position claire et ferme concernant l'avenir du footballeur français.

Auparavant, des rumeurs avaient circulé selon lesquelles Florentino Pérez, candidat à la présidence du club madrilène, visait à recruter Michael Olise dans le cadre des projets de transfert du Real. Certaines sources indiquaient que Pérez pourrait envoyer une offre de 150 millions d'euros pour le joueur aux Munichois.

Cependant, le Bayern a indiqué qu'il n'était pas ouvert aux négociations sur ce sujet pour le moment. Herbert Hainer a souligné qu'Olise est un joueur du Bayern et qu'il possède un contrat à long terme avec le club.

« Michael Olise est un joueur du Bayern et il a un contrat à long terme avec le club. Nous ne sommes pas un club qui vise à vendre ses joueurs », a déclaré Hainer.

Ces paroles montrent clairement que le Bayern considère Olise comme l'une des figures clés de l'avenir de l'équipe. Le club munichois n'est généralement pas du genre à laisser partir facilement ses joueurs cadres. Surtout lorsqu'il s'agit d'un jeune footballeur en plein développement avec un grand potentiel offensif, le club agit avec encore plus de prudence.

Olise attire récemment l'attention par sa vitesse, sa technique, sa capacité à dribbler les adversaires et ses mouvements créatifs en attaque. Il évolue activement sur l'aile, apporte de la largeur, crée des occasions et peut influencer le dénouement des matchs dans les moments décisifs. Il est naturel qu'un club comme le Real s'intéresse à un tel footballeur.

Le club madrilène surveille toujours les footballeurs les plus talentueux du football mondial. Lorsque le nom de Florentino Pérez est associé au marché des transferts, les fans s'attendent généralement à de gros achats. Les rumeurs concernant une offre potentielle d'environ 150 millions d'euros pour Olise ont également suscité de vifs débats pour cette raison.

Mais Hainer a répondu à ces rumeurs de manière très calme et ferme. Selon lui, si Pérez envisageait vraiment d'envoyer une offre, aucune telle situation ne s'est produite pour l'instant. Dans le même temps, le président du Bayern a laissé entendre que la partie madrilène ne devrait pas se donner tant de mal inutilement.

« Si Florentino Pérez veut nous envoyer une offre – aucune telle situation ne s'est produite pour l'instant –, il peut s'éviter cette peine », a cité Bayern Germany les propos de Hainer.

Cette déclaration est un signal très clair pour le marché des transferts : le Bayern ne prévoit pas de vendre Olise. Bien sûr, beaucoup d'argent peut changer beaucoup de choses dans le football. Mais dans la situation actuelle, les Munichois souhaitent conserver le footballeur comme une partie importante de leur projet.

Pour le Real, ce transfert ne sera certainement pas facile. Si le club madrilène montre un intérêt sérieux pour Olise, il faudra non seulement une somme importante, mais aussi une offre sportive et financière très forte pour convaincre le Bayern. Même dans ce cas, la décision finale restera entre les mains des Munichois.

Pour Olise, un tel intérêt indique que son statut sur le marché est en hausse. Le fait qu'un club comme le Real soit associé à un footballeur qui fait ses preuves au Bayern peut être l'une des reconnaissances importantes de sa carrière. Mais pour l'instant, il reste dans les plans des Munichois.

De telles situations ajoutent encore plus d'intrigue au mercato estival. D'un côté, le Real, enclin aux gros achats ; de l'autre, le Bayern, qui souhaite conserver ses leaders. De tels conflits de transfert entre deux géants peuvent devenir l'un des sujets les plus intéressants du marché du football.

Pour l'instant, la position du Bayern est très simple : Michael Olise n'est pas à vendre. La réponse de Hainer est apparue à Pérez comme diplomatique, mais comme un « ne dérangez pas » assez ferme. En termes footballistiques, la porte des transferts est actuellement verrouillée, et la clé reste à Munich.