Lamine Yamal révèle pourquoi il porte un bracelet

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Lamine Yamal révèle pourquoi il porte un bracelet

La jeune star du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, a révélé le secret derrière le port d'un bracelet à chaque match. Le talent, connu pour ses performances brillantes dans le monde du football, a admis que cette habitude découlait d'un incident inattendu et par respect pour une légende du Real Madrid. Selon Goal.com rapporte .

Dans une interview sur sa chaîne YouTube, le produit de La Masia a expliqué que l'histoire derrière ce bracelet avait commencé douloureusement. « J'ai frappé la télé en jouant à PlayStation et je me suis blessé aux doigts ; ils ont beaucoup enflé », a admis Yamal. Une fois le gonflement disparu, il a décidé de garder ce look en l'honneur de Karim Benzema.

« Depuis, je porte ce bandage à la main. Cela m'aide à me sentir comme Karim Benzema. Nous avons plaisanté sur KB9, et j'ai décidé de le garder ; je trouve que ça rend très bien », a ajouté le jeune attaquant. Il a également promis de se laisser pousser la barbe et d'offrir des cadeaux aux supporters s'il remporte la Coupe du Monde 2026.

Yamal est également revenu sur sa défaite dans la course au Ballon d'Or 2025 face à son ancien coéquipier Ousmane Dembélé. Selon lui, cette défaite a été bénéfique pour son développement personnel. « J'étais encore jeune et je ne comprenais pas pleinement ce que signifiait gagner le Ballon d'Or. La victoire de Dembélé a été bonne pour moi ; elle m'a aidé à grandir en tant qu'homme », a déclaré Lamine Yamal.

Lamine YamalBarceloneKarim BenzemaEspagneFootball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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