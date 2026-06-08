La composition de l'Ouzbékistan contre les Pays-Bas est connue

Dans le cadre de la préparation à la Coupe du Monde, les équipes nationales poursuivent leurs matchs amicaux. Ayant obtenu sa qualification pour le Mondial pour la première fois de son histoire, l'équipe nationale d'Ouzbékistan affronte aujourd'hui un nouveau test important.

Dirigés par Fabio Cannavaro, les « Loups Blancs » disputent un match de contrôle contre les Pays-Bas avant la Coupe du Monde. La rencontre face à l'une des meilleures équipes du football européen s'annonce comme un examen très sérieux pour nos représentants.

La composition de départ de l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour ce match a été annoncée. Cannavaro a accordé sa confiance aux joueurs expérimentés et à ceux qui se sont imposés en équipe nationale ces dernières années.

La composition de l'Ouzbékistan contre les Pays-Bas :

Gardien :

Otkir Yusupov

Défenseurs :

Abdukodir Khusanov Farrukh Sayfiev Rustam Ashurmatov Sherzod Nasrullaev Jahongir Urozov

Milieux de terrain :

Akmal Mozgovoy Otabek Shukurov Oston Urunov Abbosbek Fayzullaev

Attaquant :

Eldor Shomurodov

Entraîneur principal: Fabio Cannavaro

Remplaçants :

Abduvohid Nematov, Iskanderov, Eshmurodov, Botirali Ergashev, Hamdamov, Abdulla Abdullaev, Jaloliddinov, Igor Sergeev, Esanov, Karimov, Ulmasaliev, Rakhmonaliev, Amonov, Jiyanov, Temirov.

Il ressort de cette composition que Cannavaro pourrait miser sur la solidité défensive et les contre-attaques rapides face aux Pays-Bas. La présence de joueurs comme Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Farrukh Sayfiev, Sherzod Nasrullaev et Jahongir Urozov en défense montre que l'équipe jouera de manière compacte et disciplinée.

Une grande responsabilité repose notamment sur Abdukodir Khusanov. Le défenseur de Manchester City devrait être une figure clé pour notre équipe dans les duels, les ballons aériens et le placement face aux attaquants rapides des Pays-Bas.

Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy, Abbosbek Fayzullaev et Oston Urunov animeront le milieu de terrain. La tâche principale sera de sortir de la pression adverse, de conserver le ballon, d'aider la défense et de se projeter rapidement vers l'avant. Chaque décision au milieu est cruciale face à une équipe comme les Pays-Bas.

Abbosbek Fayzullaev et Oston Urunov peuvent poser des problèmes à la défense adverse grâce à leur vitesse, leur dribble et leurs mouvements imprévisibles. Leur activité sur les ailes devrait créer des opportunités pour Eldor Shomurodov.

En pointe, le capitaine de notre équipe nationale, Eldor Shomurodov, sera titulaire. Dans ce match, on attend de lui non seulement de la présence devant le but, mais aussi de conserver le ballon, de lier le jeu et de guider ses coéquipiers.

Le match contre les Pays-Bas n'est pas un simple amical pour l'Ouzbékistan. C'est l'une des étapes de préparation les plus importantes avant la Coupe du Monde. L'organisation défensive, la condition physique et la discipline tactique seront testées face à un adversaire fort.

Ce match est également très important pour Fabio Cannavaro. Le spécialiste italien évaluera une fois de plus la composition, la compréhension défensive, l'équilibre au milieu et les options offensives avant le Mondial.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan participe pour la première fois à la Coupe du Monde. Chaque match amical est donc d'une importance capitale. Le match contre les Pays-Bas sera une répétition générale sérieuse pour les « Loups Blancs ».

Les supporters attendent une performance courageuse, une défense organisée et des attaques rapides. L'adversaire est fort, le test est difficile, mais ce sont ces matchs qui préparent l'équipe aux grands tournois.