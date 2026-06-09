La Coupe du Monde 2026 sera la plus grande de l'histoire

La Coupe du Monde de la FIFA 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, se tiendra comme le plus grand tournoi de l'histoire.

Pour la première fois, 48 équipes nationales participeront à la Coupe du Monde. Cela marque la plus grande expansion de l'histoire du tournoi.

La première Coupe du Monde a eu lieu en 1930, avec 13 équipes participantes.

Le nombre de participants a atteint 16 lors des tournois de 1934 et 1938. Lors de la Coupe du Monde 1950, 13 équipes nationales sont entrées en lice.

De 1954 à 1978, les Coupes du Monde ont été disputées avec 16 équipes participantes.

En 1982, le format du tournoi a changé, portant le nombre de participants à 24. Ce format est resté en place jusqu'en 1994.

À partir de 1998, 32 équipes nationales ont participé à la Coupe du Monde. Ce format a été appliqué pendant sept championnats consécutifs.

Lors du tournoi 2026, le nombre de participants a de nouveau été augmenté pour atteindre 48.

Le nouveau format permet à plus de pays de participer à la Coupe du Monde. De plus, le nombre de matchs et le niveau de compétition devraient augmenter considérablement.

Il est à noter que l'équipe nationale d'Ouzbékistan s'est qualifiée pour la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire et participera à la Coupe du Monde 2026.