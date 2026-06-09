En amont de la Coupe du monde 2026, deux participants — les équipes nationales des Pays-Bas et de l'Ouzbékistan — se sont affrontés lors d'un match amical. La rencontre, disputée à New York, aux États-Unis, a été dramatique et s'est soldée par une victoire 2-1 des Néerlandais.

Les buts décisifs du match ont été inscrits sur penalty. Bien que l'équipe nationale d'Ouzbékistan ait réussi à égaliser en fin de match, il lui a manqué quelques minutes pour arracher le nul. Ce match a constitué un test sérieux pour les hommes de Fabio Cannavaro avant le Mondial.

Manchester City a également accordé une attention particulière à cette rencontre. La raison est que deux joueurs du club — le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Abdukodir Husanov et le milieu de terrain néerlandais Tijjani Reijnders — ont joué les 90 minutes complètes.

Neil Leigh, membre du site officiel de Manchester City, a commenté le match et a évoqué la participation des deux joueurs. Il a écrit que Reijnders et Husanov, lors du match de préparation à New York avant la Coupe du monde, ont joué les 90 minutes complètes sur le terrain..

L'équipe nationale des Pays-Bas a affronté le représentant d'Asie centrale, l'Ouzbékistan, dans un stade de Manhattan à huis clos. Cody Gakpo a joué un rôle clé. L'attaquant néerlandais a marqué deux fois sur penalty pour mener son équipe à la victoire.

Dans les premières minutes, les Pays-Bas semblaient plus actifs. À la 13e minute, Tijjani Reijnders a placé une tête, mais le ballon est passé juste à côté du but. Peu après, une autre de ses tentatives a également manqué la cible.

À la 32e minute, Crysencio Summerville a été victime d'une faute dans la surface de réparation et l'arbitre a accordé un penalty. Cody Gakpo a transformé le coup de pied de 11 mètres avec assurance pour ouvrir le score.

Dans la dernière partie du match, les Pays-Bas se sont retrouvés en infériorité numérique. Guus Til a reçu un carton rouge pour une main. Cette situation a donné à l'équipe nationale d'Ouzbékistan l'occasion d'accentuer la pression et d'égaliser.

Dans le temps additionnel, les « Loups blancs » ont atteint leur objectif. Igor Sergeyev a marqué de près pour ramener le score à 1-1. Ce but a donné un énorme élan moral à l'Ouzbékistan et a inspiré confiance aux supporters pour un match nul.

Cependant, dans les derniers instants du match dramatique, un autre penalty a été sifflé. À la 97e minute, Jan Paul van Hecke a été victime d'une faute dans la surface et l'arbitre a désigné le point de penalty pour la deuxième fois. Cody Gakpo n'a pas manqué sa chance cette fois non plus, offrant la victoire 2-1 aux Pays-Bas.

Un autre représentant de Manchester City, Nathan Aké, est resté sur le banc lors de ce match. Ainsi, deux joueurs du club — Reijnders et Husanov — ont joué tout le match, tandis qu'Aké n'est pas entré en jeu.

L'équipe nationale des Pays-Bas débutera sa campagne de Coupe du monde le 14 juin contre le Japon. Les « Oranje » ont atteint la finale de la Coupe du monde en 1974, 1978 et 2010, et participeront au tournoi avec de grandes ambitions cette fois encore.

Abdukodir Husanov et ses coéquipiers ouzbeks disputeront la phase finale de la Coupe du monde pour la première fois dans l'histoire de notre pays. L'équipe nationale d'Ouzbékistan jouera son premier match du groupe K contre la Colombie le 18 juin.

La performance d'Husanov contre les Pays-Bas peut être évaluée de deux manières à première vue. D'un côté, il a effectué des actions très utiles dans certaines situations. Le défenseur a réalisé deux interceptions, contré deux tirs et, en fin de match, a repoussé un tir de son coéquipier de Manchester City, Tijjani Reijnders, sur la ligne de but.

Cet épisode a montré la vigilance d'Abdukodir en tant que défenseur, sa capacité à choisir son positionnement et sa détermination à se battre jusqu'au bout. Dégager le tir de Reijnders sur la ligne n'est pas une tâche facile, surtout lorsque la fatigue s'installe en fin de match.

Mais d'un autre côté, il y a eu des épisodes difficiles pour Husanov dans ce match. Sur un corner, lui et Rustam Ashurmatov ont été sanctionnés pour une faute sur Jan van Hecke, et c'est cet épisode précis qui a conduit au penalty décisif.

Selon les statistiques, Husanov n'a remporté qu'un seul duel sur six. Il a également commis quatre fautes. À la fin de la première mi-temps, les arbitres n'ont pas jugé son action contre Malen dans la surface comme un penalty. Il y a donc eu suffisamment de situations dangereuses pour Abdukodir dans ce match.

Il faut l'admettre : c'est exactement pour cela que de tels matchs sont nécessaires avant la Coupe du monde. Lorsque vous jouez contre un adversaire fort, chaque petite erreur peut avoir de lourdes conséquences. Une équipe du calibre des Pays-Bas punit immédiatement de telles situations.

Ce match sera une grande leçon pour Husanov. Il a du potentiel, de la force physique et des capacités défensives. Mais lors de la Coupe du monde, non seulement la force, mais aussi le sang-froid, la lecture correcte du jeu et la prudence dans la surface seront d'une importance capitale.

Pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan, ce match, malgré le résultat, a été un test utile. L'équipe s'est battue jusqu'au bout contre un adversaire fort, a égalisé et est passée très près du nul. Mais le penalty dans les dernières minutes a montré une fois de plus que la concentration ne doit pas baisser, même une seconde, lors des grands tournois.

Désormais, le staff de Cannavaro tirera les conclusions de ce match. Les erreurs défensives, les actions dans la surface, l'efficacité dans les duels et la concentration en fin de match — tout cela doit être revu avant le premier match de la Coupe du monde contre la Colombie.

Pour Abdukodir Husanov, ce match a également été une expérience amère mais nécessaire. C'est ça le grand football : dans un épisode, vous devenez un héros, et dans le suivant, votre erreur devient décisive. L'important est d'en tirer les bonnes conclusions.

La Coupe du monde approche. Pour l'Ouzbékistan, chaque match amical, chaque erreur et chaque action positive fait désormais partie d'une préparation majeure. En ce sens, le match contre les Pays-Bas a été une leçon précieuse pour notre équipe nationale.