Le Real Madrid officialise le transfert de Denzel Dumfries

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Le Real Madrid officialise le transfert de Denzel Dumfries

Le Real Madrid a une fois de plus stupéfié les fans de football du monde entier avec un nouveau coup spectaculaire et inattendu sur le marché mondial des transferts. La direction du club a annoncé la signature d'un contrat à long terme avec Denzel Dumfries, le défenseur expérimenté et talentueux de l'Inter Milan et de l'équipe nationale des Pays-Bas. Fabrizio Romano, l'insider le plus fiable et le plus renommé du football mondial, a officiellement confirmé cette information exclusive brûlante via ses réseaux sociaux.

Selon des sources citant l'insider, l'accord entre le géant madrilène et le joueur court jusqu'en juin 2030, soit quatre ans, marquant une étape stratégique sérieuse pour renforcer la ligne défensive. Les détails financiers du contrat ont également été révélés : l'Inter Milan percevra une indemnité de transfert de 20 millions d'euros du Real Madrid pour le recrutement de l'ailier droit néerlandais de 30 ans, rapide et physiquement puissant.

Denzel Dumfries est reconnu pour sa grande vitesse et sa participation active aux attaques. La saison dernière, il a disputé 20 matchs officiels en Serie A avec l'Inter, inscrivant trois buts. Il a également délivré une passe décisive, contribuant ainsi significativement aux succès du club milanais. Désormais, ce joueur talentueux vise de nouvelles victoires au Santiago Bernabéu.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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