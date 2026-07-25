Le club londonien d'Arsenal se prépare à réaliser un coup retentissant sur le marché des transferts. Selon les informations de The Athletic, les "Gunners" ont envoyé une première demande concernant la situation du transfert de l'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior. Les vice-champions d'Angleterre étudient sérieusement les possibilités de s'attacher les services de la star brésilienne. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Cet intérêt survient alors que les négociations entre le club madrilène et le joueur concernant une prolongation de contrat se trouvent dans une impasse. Actuellement, l'accord en cours de Vinicius Junior est valable jusqu'en juin 2027. Cependant, les parties ne sont pas encore parvenues à un accord sur un nouveau bail, ce qui crée une opportunité favorable pour les cadors européens.

Problèmes de contrat et inquiétude de Florentino Pérez

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, est assez inquiet de la situation. Selon les informations, le salaire annuel du joueur s'élève à 25 millions d'euros et une prime de fidélité importante doit lui être versée à la fin de la saison en cours. Si le contrat n'est pas prolongé, la direction du club pourrait envisager de vendre le joueur pour éviter le risque de le laisser partir gratuitement.

Parallèlement, le "club merengue" a déjà commencé à chercher un remplaçant à Vinicius Junior. Les Madrilènes sont proches du transfert du talentueux ailier du RB Leipzig né en 2006, Yan Diomandé. Ce mouvement est évalué comme un signal supplémentaire indiquant que l'avenir de Vinicius Junior est incertain.

Arsenal continue de renforcer son effectif

L'équipe d'Arsenal a entrepris de renouveler sa ligne offensive suite au récent départ de Leandro Trossard au Beşiktaş. Bien que les Londoniens aient déjà recruté le joueur du Club Bruges Christos Tzolis pour 40 millions d'euros, un joueur du calibre de Vinicius Junior est attendu pour porter le potentiel offensif de l'équipe vers de nouveaux sommets.

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2018, Vinicius Junior a disputé 375 matchs, inscrit 128 buts et délivré 100 passes décisives. Son expérience et sa vitesse seraient parfaitement adaptées au système de Mikel Arteta. Pour l'instant, aucune négociation officielle n'a débuté entre les clubs, mais Arsenal surveille la situation de près.

Pour les supporters de football ouzbeks, si ce transfert se réalise, l'attractivité de la Premier League augmentera sans aucun doute. Le déménagement à Londres de Vinicius Junior, considéré comme l'un des meilleurs ailier du monde, aura un impact positif non seulement sur Arsenal, mais sur le prestige de tout le championnat.