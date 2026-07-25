Eldor Shomurodov a choisi entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, a donné son avis sur l'un des débats les plus célèbres du monde du football. On lui a Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais la réponse de l'attaquant ne s'est pas limitée à un seul nom.

En répondant à une question posée dans le podcast « Nima gap? », Shomurodov a également expliqué la différence fondamentale entre les parcours des deux joueurs vers le succès.

Une question — deux grands footballeurs

Au cours de l'entretien, une question courte mais qui divise les supporters de football du monde entier a été posée à Eldor Shomurodov :

« Ronaldo ou Messi ? »

Plutôt que d'en placer un nettement au-dessus de l'autre, l'attaquant ouzbek a déclaré qu'il choisissait les deux.

« Je choisis les deux. Parce que beaucoup le disent, et je partage cet avis : Messi est un talent pur, et Ronaldo est le fruit du travail. »

Selon Shomurodov, les deux légendes sont parvenues au sommet du football par des voies différentes. Si l'un s'est distingué par son talent inné, l'autre est devenu le symbole de la discipline et du travail acharné.

Pourquoi Shomurodov préfère-t-il le jeu de Messi ?

Shomurodov n'a pas caché qu'en tant que spectateur, il préférait observer les matchs de Lionel Messi.

« Je préfère regarder le jeu de Messi. »

Ce choix est avant tout lié au style du joueur argentin sur le terrain. Les déplacements de Messi ballon au pied, sa vision du jeu et ses décisions inattendues font de lui un joueur unique pour des millions de fans.

Cependant, cette opinion de Shomurodov ne signifie pas qu'il sous-estime le niveau de Ronaldo.

Quel aspect de Ronaldo l'impressionne ?

Eldor Shomurodov a souligné qu'il respecte profondément la star portugaise pour avoir maintenu un tel niveau d'excellence pendant de si nombreuses années.

« Je respecte aussi beaucoup Ronaldo. Parce qu'il est à ce niveau depuis tant d'années. »

Certains supporters considèrent Cristiano Ronaldocomme ayant un ego surdimensionné, qu'ils perçoivent comme un défaut. Shomurodov, quant à lui, a vu les choses sous un autre angle.

« Certains disent que son ego est très fort. Je pense que c'est précisément cet ego qui l'a mené à ce niveau. »

Selon le capitaine de la sélection ouzbèke, la confiance inébranlable de Ronaldo en lui-même et son désir constant d'être le meilleur ont été l'un des facteurs clés qui l'ont maintenu au sommet du football pendant de longues années.

Qui Shomurodov a-t-il réellement choisi ?

Comme le montre la réponse de l'attaquant, il se sent plus proche de Messi en tant que spectateur de football. Mais en matière de professionnalisme, d'éthique de travail et de caractère, il voue un grand respect à Ronaldo.

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Par conséquent, Shomurodov n'a pas choisi un joueur pour en rejeter un autre. Il a évalué la place de Messi et de Ronaldo dans l'histoire du football à travers deux chemins différents mais tout aussi grands.

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