Google enregistre un flux de trésorerie négatif pour la première fois de son histoire : la cause est liée aux dépenses en IA

La société Google a publié son rapport financier pour le deuxième trimestre 2026. Bien que l'entreprise ait atteint un chiffre d'affaires record dans son histoire, son flux de trésorerie disponible est tombé en territoire négatif pour la première fois. La principale raison invoquée est l'investissement sans précédent réalisé pour développer l'infrastructure d'intelligence artificielle (AI). C'est ce que rapporte Ixbt.com, rapporte .

Au cours de la période du rapport, le chiffre d'affaires total de Google a atteint 119,8 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes. Le moteur de recherche Google, qui reste la principale source de revenus de l'entreprise, a généré 63,3 milliards de dollars de bénéfices. De plus, le réseau Google Cloud a augmenté ses revenus de 23,8 % pour atteindre 24,8 milliards de dollars, sous l'effet de la demande croissante pour les services AI. Les publicités YouTube ont quant à elles ajouté 11,1 milliards de dollars dans les coffres de l'entreprise.

La course à l'AI et des investissements de plusieurs milliards de dollars

Selon les informations d'Ixbt.com, Google a dépensé à elle seule 44,9 milliards de dollars au cours du dernier trimestre pour étendre ses capacités en intelligence artificielle. Ce chiffre a dépassé le flux de trésorerie opérationnel de l'entreprise (39,1 milliards de dollars). Par conséquent, le flux de trésorerie disponible s'est établi à moins 5,8 milliards de dollars. C'est la première fois que cette situation se produit depuis l'entrée en bourse de Google.

La direction de l'entreprise prévoit d'accroître encore ses paris sur l'infrastructure AI. Alors qu'en 2025, 91 milliards de dollars avaient été dépensés à ces fins, les dépenses totales devraient atteindre 205 milliards de dollars d'ici la fin de 2026. À titre de comparaison, le niveau actuel des dépenses est 6 fois supérieur à celui de 2022, c'est-à-dire avant le début du boom de l'intelligence artificielle.

Inquiétudes des investisseurs et réaction du marché

Bien que Google reste une entreprise extrêmement rentable disposant de plus de 100 milliards de dollars de réserves, les investisseurs ont accueilli cette hausse brutale des dépenses avec inquiétude. Suite à la publication du rapport, la valeur des actions de l'entreprise a chuté d'environ 4,5 %. Les acteurs du marché analysent quand et sous quelle forme ces investissements massifs commenceront à générer des profits réels.

Aujourd'hui, Google livre une concurrence acharnée non seulement à Microsoft et OpenAI, mais aussi à d'autres géants de la technologie. Google Cloud et d'autres solutions d'entreprise, également familiers aux utilisateurs, sont devenus le terrain principal de cette course. Selon les experts, ces fonds investis dans l'infrastructure pourraient garantir la supériorité technologique de l'entreprise à l'avenir, mais continueront de perturber l'équilibre des rapports financiers à court terme.