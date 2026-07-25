Le club espagnol de l'Atlétiko de Madrid a réalisé un nouveau coup d'éclat sur le marché des transferts. Les Madrilènes ont officiellement annoncé la signature du milieu de terrain du Paris Saint-Germain (PSG) et leader de l'équipe nationale de Corée du Sud, Kang-in Lee. Ce transfert est considéré non seulement comme un renforcement de l'effectif, mais aussi comme une démarche stratégique visant à accroître l'influence du club sur le marché asiatique. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations, l'Atlétiko de Madrid a versé 35 millions d'euros au club parisien pour ce transfert. Le footballeur de 25 ans a signé un contrat de cinq ans à long terme avec l'équipe de la capitale, valable jusqu'à l'été 2031. Grâce à ce transfert, Kang-in Lee fait son retour dans le championnat espagnol en pleine période faste de sa carrière.

Un numéro légendaire et une nouvelle responsabilité

La direction du club a également exprimé symboliquement sa haute confiance envers le footballeur coréen. Kang-in Lee portera le numéro 7, considéré comme le plus prestigieux de l'histoire du club, sous les couleurs de l'Atlétiko de Madrid. Auparavant, ce numéro était porté par les principaux attaquants et joueurs légendaires de l'équipe.

Dans un communiqué officiel, l'Atlétiko de Madrid a loué les qualités techniques du joueur : "Kang-in Lee est un talent qui manie habilement son pied gauche, capable d'évoluer avec autant d'efficacité au milieu de terrain offensif que sur les ailes. Sa vision du jeu, son contrôle de balle et ses frappes précises propulseront le jeu de notre équipe vers de nouveaux sommets".

Retour en Liga : Un championnat familier

L'Espagne n'est pas une terre inconnue pour Kang-in Lee. Né à Incheon, le footballeur a rejoint l'académie de Valence à l'âge de 10 ans seulement. Il s'est forgé en tant que joueur professionnel en Espagne, a remporté la Coupe du Roi avec Valence et s'est ensuite illustré sous le maillot de Majorque, attirant l'attention des recruteurs du monde entier.

Après des saisons réussies au sein du PSG, le joueur a dignement représenté la Corée du Sud lors de la Coupe du monde 2026 qui s'est déroulée en Amérique du Nord. C'est précisément sa performance convaincante lors du Mondial qui aurait été le déclencheur final pour l'entraîneur principal de l'Atlétiko de Madrid, Diego Simeone, afin de finaliser ce transfert.

La réalisation de ce transfert revêt une importance particulière pour les aspects suivants :

L'Atlétiko de Madrid a techniquement enrichi son secteur offensif au milieu de terrain ;

Le club a attiré l'attention de millions de supporters dans la région asiatique ;

La Liga a récupéré l'un de ses anciens représentants les plus talentueux.

Désormais, Kang-in Lee va s'entraîner avec sa nouvelle équipe et devrait devenir l'une des armes principales du club madrilène lors de la saison à venir. Les supporters attendent avec impatience les débuts du nouveau propriétaire du numéro 7.