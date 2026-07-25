Coup secret du Real : un transfert de 120 millions d'euros est-il imminent ?

Le Real Madrid a lancé sa prochaine offensive sur le marché des transferts estival, ce qui pourrait secouer l'Europe. Des sources indiquent que les Madrilènes ont mené des négociations secrètes en Allemagne pour s'attacher les services de Yan Diomande, 19 ans, mais le plus grand obstacle à l'accord n'a pas encore été surmonté.

Le journal AS écrit que le joueur a donné son accord pour rejoindre le Real. D'autres sources soulignent cependant qu'il conserve une préférence pour l'option PSG — c'est précisément là que réside la principale intrigue de ce transfert.

Pourquoi les représentants du Real se sont-ils rendus en Allemagne ?

Selon AS, des représentants du Real se sont rendus en Allemagne cette semaine pour discuter en face à face du transfert de Diomande avec la direction de Leipzig. Il a été rapporté qu'avant cette démarche, le club madrilène avait obtenu le consentement du joueur et menait désormais les négociations principales au niveau des clubs.

Les Madrilènes ont obtenu l'accord du joueur, mais l'accord financier avec Leipzig n'est pas encore totalement finalisé.

Auparavant, des informations avaient circulé selon lesquelles la première offre de 100 millions d'euros du Real avait été rejetée. Le club allemand évalue son joueur entre 120 et 130 millions d'euros, et AS a écrit que les parties pourraient finalement s'entendre autour de 115 à 120 millions d'euros.

Problématique Situation actuelle Première offre du Real Autour de 100 millions d'euros Exigence de Leipzig 120–130 millions d'euros Accord attendu 115–120 millions d'euros Position du joueur Diversement interprétée dans les sources Accord officiel Pas encore annoncé

Les rumeurs sur Olise ont-elles été diffusées pour faire diversion ?

La partie la plus intéressante de l'information concerne l'ailier du Bayern Michael Olise. Selon l'interprétation d'AS, alors que de nombreuses rumeurs circulaient autour de l'intérêt du Real pour Olise, le club menait en réalité un travail secret sur le dossier Diomande.

La direction madrilène a nié à plusieurs reprises avoir mené des négociations avec Olise. Malgré cela, le nom du joueur français a été constamment mentionné dans l'espace médiatique, éclipsant presque les actions concrètes concernant Diomande.

Cette méthode est comparée au transfert de Marc Cucurella. À l'époque également, alors que l'intérêt d'autres clubs était discuté, le Real avait conclu un accord direct avec Chelsea et signé un contrat avec le défenseur espagnol jusqu'en 2032.

Pourquoi le joueur de 19 ans est-il si cher ?

Plutôt qu'un avant-centre classique, Diomande est considéré comme un attaquant rapide capable d'évoluer sur les deux ailes. Il se distingue par sa vitesse fulgurante, sa capacité à éliminer son vis-à-vis en un contre un et à jouer à différents postes de l'attaque.

L'international ivoirien a rejoint Leipzig en provenance de Leganés à l'été 2025 et a brillé plus rapidement que prévu lors de sa première saison en Allemagne.

Ses statistiques pour la saison 2025/26 :

36 matches toutes compétitions confondues ;

13 buts ;

10 passes décisives ;

Trophée du meilleur jeune joueur de la saison en Bundesliga ;

Qualification pour la Ligue des champions avec Leipzig.

Transfermarkt évalue la valeur marchande de Diomande à 90 millions d'euros. Cependant, son âge, son contrat de longue durée et l'intérêt de plusieurs clubs riches d'Europe font grimper le prix du transfert.

La position de Leipzig complique les négociations

La direction de Leipzig avait précédemment déclaré ouvertement qu'elle n'avait pas l'intention de vendre Diomande cet été. Le directeur sportif Marcel Schäfer avait souligné que le joueur continuerait à évoluer pour le club allemand la saison prochaine.

Le club allemand dispose de plusieurs atouts majeurs :

Le contrat de Diomande court jusqu'en 2030 ;

Le club n'est pas contraint de vendre le joueur ;

L'intérêt du PSG et de clubs anglais renforce la concurrence ;

La valeur du joueur de 19 ans pourrait encore augmenter.

Par conséquent, le Real ne peut pas convaincre Leipzig avec une simple offre. Les Madrilènes doivent soit se rapprocher de la somme demandée, soit convaincre le club allemand grâce à un système de bonus et de paiements.

Pourquoi les sources divergent-elles sur le choix du joueur ?

AS rapporte que Diomande a donné son accord au Real et a suspendu l'accord préliminaire existant avec le PSG. Sky Sports a écrit que le joueur continue de préférer un transfert au club parisien.

Cette contradiction montre que le transfert n'a pas encore atteint sa phase finale. Pour l'instant, trois scénarios restent ouverts :

Le Real augmente son offre et trouve un accord avec Leipzig. Le PSG revient dans les négociations avec une offre XXL. Le club allemand rejette toutes les offres et conserve Diomande.

Quel sera le pas décisif du Real ?

Les Madrilènes ont peut-être obtenu le consentement initial du joueur, mais cela ne suffit pas pour finaliser le transfert. La décision principale dépend de la somme exigée par Leipzig et de la volonté du Real d'atteindre le seuil des 115-120 millions d'euros.

La vitesse, l'âge et la polyvalence de Diomande sur les ailes en font un candidat séduisant pour le projet à long terme du Real. Cependant, tant qu'aucune annonce officielle n'est faite, il est plus juste de considérer cet accord non pas comme un transfert acté, mais comme une opération d'envergure en phase de négociations sérieuses.

Selon vous, payer 120 millions d'euros pour Yan Diomande est-il la bonne décision ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cette actu transfert sur Telegram avec les supporters du Real.