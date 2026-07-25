Grand ménage au Real Madrid : ces cinq joueurs sont intouchables...

Alors qu'une nouvelle ère commence au Real Madrid sous la houlette de José Mourinho, des changements majeurs sont attendus dans l'effectif de l'équipe. Selon les rapports, le club a désigné cinq joueurs comme la partie intouchable de son projet d'avenir, bien que le destin de plusieurs autres stars reste en suspens.

La plus grande intrigue est que Kylian Mbappé et Jude Bellingham figurent sur cette liste, mais Vinícius Júnior et des stars comme Eduardo Camavinga n'ont pas reçu une telle confiance absolue.

Les cinq piliers de Mourinho

Selon les informations diffusées par le journaliste d'El Mundo Abraham Romero, la direction du club et José Mourinho considèrent les joueurs suivants comme pratiquement intouchables :

Kylian Mbappé ;

Federico Valverde ;

Arda Güler ;

Bernardo Silva ;

Jude Bellingham.

Ce quintette devrait occuper une place centrale dans le projet sportif du Real Madrid, non seulement pour la nouvelle saison, mais aussi pour les années à venir.

José Mourinho a été officiellement nommé entraîneur du Real Madrid en juin 2026. Le technicien portugais a signé un contrat jusqu'en 2029 et a commencé à préparer l'équipe pour la nouvelle saison en juillet.

Bernardo Silva n'a pas non plus été inclus dans cette liste par hasard. Le milieu de terrain portugais a signé un contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2028 au mois de juin.

Négociations finalisées avec deux joueurs

Selon une source, le Real Madrid prévoit également de conserver Aurélien Tchouaméni et Brahim Díaz dans l'équipe. Les négociations concernant un nouveau contrat avec les deux joueurs seraient entrées dans leur phase finale.

Tchouaméni a disputé 49 matchs sous le maillot merengue la saison dernière, s'imposant comme l'un des acteurs clés au milieu de terrain de l'équipe.

Groupe de joueurs Statut actuel Mbappé, Valverde, Güler, Bernardo, Bellingham Pratiquement intouchables Tchouaméni et Brahim Díaz Négociations de nouveau contrat Vinícius, Camavinga, Mastantuono, Endrick Avenir encore incertain Rodri et Yan Diomande Cibles de transferts potentielles

Cependant, le club n'a pas encore annoncé officiellement la prolongation des contrats. Par conséquent, cette question doit être considérée comme un plan en cours de négociation plutôt que comme un transfert conclu.

Pourquoi l'avenir de quatre joueurs célèbres est-il incertain ?

Dans le rapport, Vinícius Júnior, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono et Endrick, il est souligné qu'aucune décision finale n'a encore été prise concernant leur avenir à long terme au Real Madrid.

Cela ne signifie pas qu'ils seront tous vendus cet été. Mais si le club veut réaliser de grands transferts, il devra faire de la place tant dans l'effectif que dans les comptes financiers.

La situation de Vinícius attire particulièrement l'attention. L'attaquant brésilien a été l'une des principales stars du Real Madrid ces dernières années, mais l'émergence de Mbappé comme figure centrale et les projets concernant un nouveau ailier pourraient affecter son statut.

Ne pas faire partie de la liste des intouchables ne signifie pas que le départ est inévitable. Mais si une grosse offre arrive sur le marché des transferts, le club pourrait ne pas fermer complètement la porte aux négociations.

Une grande offensive a-t-elle commencé pour Rodri et Diomande ?

Il est rapporté que la direction du Real Madrid travaille simultanément sur deux transferts majeurs. Le premier candidat est le milieu de terrain espagnol de Manchester City Rodri, et le second est l'ailier de 19 ans du RB Leipzig Yan Diomande.

Aucune négociation officielle concernant Rodri n'a été confirmée pour le moment. Alors que certains rapports affirment que l'intérêt du Real Madrid est sérieux, d'autres sources écrivent qu'il n'y a pas encore eu de contact clair entre les clubs. Par conséquent, ce transfert reste un scénario potentiel pour l'instant.

La situation concernant Diomande est beaucoup plus active. Selon les informations d'AS, le Real Madrid a entamé des négociations avec Leipzig et une offre initiale de 100 millions d'euros a été rejetée. Le club allemand exige environ 130 millions d'euros, et l'accord pourrait se conclure autour de 120 millions d'euros.

À la place de qui les grands transferts seront-ils réalisés ?

Si Rodri vient, la concurrence au milieu de terrain du Real Madrid s'intensifiera considérablement. Cette situation pourrait affecter en premier lieu le temps de jeu de Camavinga et de Tchouaméni.

Le transfert de Diomande soulèvera encore plus de questions dans la ligne d'attaque. Le joueur de 19 ans peut évoluer sur les deux ailes, ce qui signifie que son arrivée pourrait impacter directement l'avenir de Vinícius, Mastantuono, Brahim Díaz et même d'Endrick.

Le plan potentiel du Real Madrid se présente comme suit :

conserver les cinq principaux leaders de l'équipe ;

former un effectif adapté au style de Mourinho ;

conclure des accords avec les joueurs dont le contrat est à un stade crucial ;

envisager la vente de certaines stars si une offre importante se présente ;

renforcer le milieu et les ailes grâce à Rodri et Diomande.

Une nouvelle hiérarchie se met en place au Real Madrid

Il apparaît clairement que le retour de Mourinho ne se limitera pas à un simple changement d'entraîneur au Real Madrid. Le club façonne le nouveau noyau de l'équipe et détermine autour de quels joueurs l'avenir sera bâti.

Pour l'instant, le club n'a pas publié officiellement la liste des joueurs intouchables. Cependant, les informations concernant les joueurs qui arrivent et ceux qui pourraient partir montrent qu'un vaste processus de reconstruction a commencé à Madrid.

Et la question la plus importante reste ouverte : Vinícius Júnior restera-t-il dans le nouveau projet du Real Madrid ou le transfert de Diomande annonce-t-il la fin de son aventure madrilène ?

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