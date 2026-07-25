Gigabyte annule la garantie de la GeForce RTX 4090 : Les raisons restent floues

Un nouvel incident marquant s'est produit dans le monde des technologies informatiques. La société Gigabyte a refusé d'honorer la garantie de réparation de l'une de ses cartes graphiques les plus onéreuses, la GeForce RTX 4090. Cette situation suscite de sérieux doutes parmi les utilisateurs quant à la qualité du service après-vente du fabricant, rapporte Ixbt.com en informe.

Selon un utilisateur de Reddit sous le pseudonyme de Realcraser1, bien que sa garantie officielle soit valable jusqu'en 2027, l'entreprise a refusé de réparer l'appareil. D'après l'utilisateur, la carte graphique fonctionnait parfaitement avant le déménagement de l'ordinateur, après quoi le système a refusé de démarrer.

Lorsque l'appareil a été envoyé au centre de service Gigabyte pour diagnostic, les spécialistes l'ont renvoyé avec la conclusion suivante : « endommagé par l'utilisateur, réparation impossible ». Selon ixbt.com, le fabricant a affirmé que le circuit imprimé (PCB) était endommagé, mais n'a fourni aucune preuve concrète ni aucune photographie à ce sujet.

Défauts invisibles et approche douteuse

Après avoir récupéré son appareil, le propriétaire n'a trouvé que deux autocollants indicateurs marquant prétendument l'emplacement du défaut. Le plus intéressant est que ni l'utilisateur ni d'autres observateurs indépendants n'ont pu détecter visuellement la moindre fissure ou dommage externe sur le circuit imprimé.

Selon les experts, si le dommage se situe dans les couches internes du circuit imprimé multicouche, il peut être invisible à l'œil nu. Cependant, une grande marque telle que Gigabyte aurait dû fournir des justifications techniques dans une telle situation, telles que des radiographies ou des images prises au microscope.

Actuellement, le propriétaire de la carte graphique n'a pas l'intention de baisser les bras. Il prévoit d'envoyer l'appareil pour une expertise indépendante à l'atelier Northwest Repair ou à la chaîne YouTube Gamers Nexus, réputée pour mettre en lumière ce type de scandales. Il est certain que de tels incidents nuisent à la réputation de la marque et incitent les acheteurs du segment haut de gamme à la prudence.

Compte tenu du fait que les cartes graphiques phares telles que la NVIDIA RTX 4090 se vendent à des prix extrêmement élevés sur le marché, la question de la garantie officielle revêt une importance capitale pour les utilisateurs. Il est tout à fait naturel que le refus des fabricants d'honorer la garantie pour des motifs aussi vagues suscite l'inquiétude des acquéreurs de matériel de valeur.

Pour l'instant, Gigabyte n'a pas fait de déclaration publique concernant cette affaire précise. Si une expertise indépendante prouve que l'utilisateur a raison, l'entreprise pourrait non seulement être contrainte de remplacer la carte graphique, mais aussi faire face à une crise de réputation majeure.