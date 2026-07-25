Pourquoi l'Espagne, championne du monde, doit verser 15 millions de dollars aux États-Unis

·91·Sport
Pourquoi l'Espagne, championne du monde, doit verser 15 millions de dollars aux États-Unis

Vainqueur de la Coupe du Monde de football 2026, l'équipe nationale d'Espagne s'attendait à des dépenses financières inattendues. Il s'avère qu'une partie de la prime remportée pour le titre de champion sera versée sous forme d'impôts conformément aux exigences de la législation fiscale américaine. C'est ce qu'a rapporté la chaîne de télévision Fox News .

Selon les informations, d'après la législation américaine, les non-résidents étrangers percevant des revenus sur le territoire du pays doivent verser un impôt fédéral de 30 % sur ces revenus, sauf si des exonérations sont prévues par des conventions fiscales bilatérales.

L'équipe nationale d'Espagne a empoché un total de 50 millions de dollars de prime pour sa victoire en Coupe du Monde. Cependant, la partie américaine a évalué les joueurs non pas comme une équipe unique, mais comme des individus distincts. Par conséquent, la base imposable a été calculée individuellement pour chaque joueur.

Par conséquent, la sélection espagnole pourrait devoir verser jusqu'à 15 millions de dollars d'impôts au budget américain.

Le rapport indique que des représentants du Congrès américain ont souligné que l'équipe européenne aurait dû se familiariser à l'avance avec les règles fiscales en vigueur. Parallèlement, certains membres de la Chambre des représentants ont critiqué un taux d'imposition aussi élevé appliqué aux athlètes, estimant qu'il devait être réexaminé.

EspagneÉtats-UnisFIFAFox News
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La Juventus cherche un gardien : la cible principale à Turin est le portier du PSGLa Juventus cherche un gardien : la cible principale à Turin est le portier du PSGAujourd'hui, 02:35La révélation de la Coupe du Monde Vozinha rejoint un géant chilienLa révélation de la Coupe du Monde Vozinha rejoint un géant chilienAujourd'hui, 01:37La bataille pour Julian Brandt : Leeds United et l'Ajax veulent s'attacher les services de l'agent libreLa bataille pour Julian Brandt : Leeds United et l'Ajax veulent s'attacher les services de l'agent libreAujourd'hui, 01:17Le Real Madrid est proche de boucler le transfert de la star de Manchester City, RodriLe Real Madrid est proche de boucler le transfert de la star de Manchester City, RodriAujourd'hui, 01:16Jürgen Klopp pose ses conditions strictes à l'Allemagne : qu'a-t-il déclaré ?Jürgen Klopp pose ses conditions strictes à l'Allemagne : qu'a-t-il déclaré ?Aujourd'hui, 01:12100 000 $ pour Temirov : les bénéficiaires des bonus à Abou Dabi dévoilés100 000 $ pour Temirov : les bénéficiaires des bonus à Abou Dabi dévoilésAujourd'hui, 00:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé