Vainqueur de la Coupe du Monde de football 2026, l'équipe nationale d'Espagne s'attendait à des dépenses financières inattendues. Il s'avère qu'une partie de la prime remportée pour le titre de champion sera versée sous forme d'impôts conformément aux exigences de la législation fiscale américaine. C'est ce qu'a rapporté la chaîne de télévision Fox News .

Selon les informations, d'après la législation américaine, les non-résidents étrangers percevant des revenus sur le territoire du pays doivent verser un impôt fédéral de 30 % sur ces revenus, sauf si des exonérations sont prévues par des conventions fiscales bilatérales.

L'équipe nationale d'Espagne a empoché un total de 50 millions de dollars de prime pour sa victoire en Coupe du Monde. Cependant, la partie américaine a évalué les joueurs non pas comme une équipe unique, mais comme des individus distincts. Par conséquent, la base imposable a été calculée individuellement pour chaque joueur.

Par conséquent, la sélection espagnole pourrait devoir verser jusqu'à 15 millions de dollars d'impôts au budget américain.

Le rapport indique que des représentants du Congrès américain ont souligné que l'équipe européenne aurait dû se familiariser à l'avance avec les règles fiscales en vigueur. Parallèlement, certains membres de la Chambre des représentants ont critiqué un taux d'imposition aussi élevé appliqué aux athlètes, estimant qu'il devait être réexaminé.