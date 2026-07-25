Salma Paralluelo quitte Barcelone et s'engage avec Lyon

·48·Sport
Salma Paralluelo quitte Barcelone et s'engage avec Lyon

La star de l'équipe féminine d'Espagne et championne du monde Salma Paralluelo a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière. L'attaquante de 22 ans a quitté le club espagnol du FC Barcelone pour signer un contrat de quatre ans avec l'Olympique Lyonnais (OL Lyonnes), l'une des meilleures équipes de France. Ce transfert est devenu l'un des événements les plus retentissants de la saison estivale dans le football féminin, rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Paralluelo a rejoint le club français en tant qu'agent libre. Ses négociations avec Barcelone pour prolonger son contrat avaient échoué en juin. Désormais, la talentueuse joueuse évoluera dans le championnat de France grâce à un accord valable jusqu'en 2030.

Un nouveau défi et de vieilles connaissances

Ce transfert constitue la première expérience professionnelle de Salma hors d'Espagne. Fait intéressant, elle retrouvera à Lyon son ancien entraîneur Jonatan Giraldez. C'est sous la direction de Giraldez que Paralluelo a réalisé sa saison la plus prolifique, inscrivant 34 buts et délivrant 7 passes décisives lors de l'exercice 2023-2024.

Au cours de ses quatre années passées à Barcelone, Salma Paralluelo est devenue une véritable gagnante. Elle a remporté un total de 14 trophées majeurs avec le club catalan, dont trois Ligues des champions féminines et quatre championnats d'Espagne. Au total, elle a disputé 131 matchs sous le maillot blaugrana et a trouvé le chemin des filets à 72 reprises.

Les ambitions XXL de Lyon

Avec ce transfert, le club lyonnais vise à rétablir son hégémonie sur le football européen. Outre Paralluelo, l'équipe s'est renforcée avec des joueuses de talent telles que Caroline Weir, Maria Luisa Grohs et Johanna Rytting Kaneryd. Une telle campagne de recrutement confirme l'intention du club de rester le leader incontesté, tant sur la scène nationale qu'internationale lors des saisons à venir.

Il est à noter que lors de son dernier match avec Barcelone, Salma avait inscrit deux buts en finale de la Ligue des champions... précisément contre son nouveau club, Lyon. Elle est désormais attendue comme la figure de proue de l'attaque française. La joueuse rejoindra l'entraînement le 27 juillet et sera officiellement présentée au grand public quatre jours plus tard.

Salma ParallueloBarceloneLyonTransfertFootball Féminin
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La Juventus cherche un gardien : la cible principale à Turin est le portier du PSGLa Juventus cherche un gardien : la cible principale à Turin est le portier du PSGAujourd'hui, 02:35La révélation de la Coupe du Monde Vozinha rejoint un géant chilienLa révélation de la Coupe du Monde Vozinha rejoint un géant chilienAujourd'hui, 01:37La bataille pour Julian Brandt : Leeds United et l'Ajax veulent s'attacher les services de l'agent libreLa bataille pour Julian Brandt : Leeds United et l'Ajax veulent s'attacher les services de l'agent libreAujourd'hui, 01:17Le Real Madrid est proche de boucler le transfert de la star de Manchester City, RodriLe Real Madrid est proche de boucler le transfert de la star de Manchester City, RodriAujourd'hui, 01:16Jürgen Klopp pose ses conditions strictes à l'Allemagne : qu'a-t-il déclaré ?Jürgen Klopp pose ses conditions strictes à l'Allemagne : qu'a-t-il déclaré ?Aujourd'hui, 01:12100 000 $ pour Temirov : les bénéficiaires des bonus à Abou Dabi dévoilés100 000 $ pour Temirov : les bénéficiaires des bonus à Abou Dabi dévoilésAujourd'hui, 00:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé