Salma Paralluelo quitte Barcelone et s'engage avec Lyon

La star de l'équipe féminine d'Espagne et championne du monde Salma Paralluelo a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière. L'attaquante de 22 ans a quitté le club espagnol du FC Barcelone pour signer un contrat de quatre ans avec l'Olympique Lyonnais (OL Lyonnes), l'une des meilleures équipes de France. Ce transfert est devenu l'un des événements les plus retentissants de la saison estivale dans le football féminin, rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Paralluelo a rejoint le club français en tant qu'agent libre. Ses négociations avec Barcelone pour prolonger son contrat avaient échoué en juin. Désormais, la talentueuse joueuse évoluera dans le championnat de France grâce à un accord valable jusqu'en 2030.

Un nouveau défi et de vieilles connaissances

Ce transfert constitue la première expérience professionnelle de Salma hors d'Espagne. Fait intéressant, elle retrouvera à Lyon son ancien entraîneur Jonatan Giraldez. C'est sous la direction de Giraldez que Paralluelo a réalisé sa saison la plus prolifique, inscrivant 34 buts et délivrant 7 passes décisives lors de l'exercice 2023-2024.

Au cours de ses quatre années passées à Barcelone, Salma Paralluelo est devenue une véritable gagnante. Elle a remporté un total de 14 trophées majeurs avec le club catalan, dont trois Ligues des champions féminines et quatre championnats d'Espagne. Au total, elle a disputé 131 matchs sous le maillot blaugrana et a trouvé le chemin des filets à 72 reprises.

Les ambitions XXL de Lyon

Avec ce transfert, le club lyonnais vise à rétablir son hégémonie sur le football européen. Outre Paralluelo, l'équipe s'est renforcée avec des joueuses de talent telles que Caroline Weir, Maria Luisa Grohs et Johanna Rytting Kaneryd. Une telle campagne de recrutement confirme l'intention du club de rester le leader incontesté, tant sur la scène nationale qu'internationale lors des saisons à venir.

Il est à noter que lors de son dernier match avec Barcelone, Salma avait inscrit deux buts en finale de la Ligue des champions... précisément contre son nouveau club, Lyon. Elle est désormais attendue comme la figure de proue de l'attaque française. La joueuse rejoindra l'entraînement le 27 juillet et sera officiellement présentée au grand public quatre jours plus tard.