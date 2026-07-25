Les centres d'IA sont devenus une menace inattendue pour les réseaux électriques

Un petit incident survenu près de Washington a montré à quel point l'intelligence artificielle et les centres de données (data centers) peuvent constituer une menace sérieuse pour les systèmes énergétiques modernes. Une panne qui aurait dû être résolue en quelques secondes dans des conditions normales s'est transformée en une crise de plus de dix minutes en raison de la déconnexion simultanée des data centers du réseau. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch et Reuters, la coupure d'une ligne à haute tension en Virginie du Nord a entraîné la déconnexion quasi simultanée du réseau de data centers consommant plus de 3 GW de puissance. Cet événement a provoqué une forte surtension dans le système de PJM, le plus grand opérateur de réseau des États-Unis. Des clignotements de lumières ont été observés dans des zones allant du New Jersey à l'Illinois, mais heureusement, aucune coupure massive (blackout) n'a eu lieu.

D'un petit incident à une crise majeure

La Virginie du Nord est la région qui concentre le plus de data centers au monde. Selon la startup Ting Labs, dès que la panne sur le réseau électrique a été détectée, tous les centres sont passés automatiquement sur des sources d'alimentation de secours. En conséquence, 3,1 GW de charge ont disparu du réseau en seulement 30 secondes. Avant que le système énergétique n'ait le temps de compenser cette perte, des capacités supplémentaires ont également été coupées, portant l'excédent d'énergie total à 3,49 GW.

Les experts expliquent que le réseau électrique doit fonctionner dans un équilibre parfait entre l'offre et la demande. Si cet équilibre est rompu, la tension chute ou, au contraire, monte en flèche. Pour protéger leurs équipements, les data centers prennent des décisions en une fraction de seconde et se déconnectent du réseau. Cela peut déclencher une réaction en chaîne et perturber tout le système énergétique d'une région.

Risques futurs et solutions

Ricardo de Azevedo, directeur technique de la société ON.Energy, a qualifié cet événement de « canari dans la mine » (signe d'un danger imminent). Selon lui, à mesure que les technologies d'IA se développent, le nombre de ces installations à forte charge augmente et leur interaction avec le réseau devient de plus en plus complexe. Si les data centers n'apprennent pas à gérer ces pannes de manière plus souple, des pannes encore plus graves se produiront à l'avenir.

Actuellement, les experts du secteur énergétique proposent d'introduire de nouvelles normes pour les data centers. Celles-ci pourraient inclure :

Mettre en œuvre le processus de déconnexion du réseau de manière progressive ;

Adapter les systèmes de secours pour soutenir la stabilité du réseau ;

Introduire des systèmes de gestion intelligente de la charge à l'aide de l'IA.

Cet événement a prouvé une fois de plus à quel point la connexion entre l'économie numérique et l'infrastructure physique est fragile. Pour des pays comme l'Ouzbékistan, qui accélèrent la numérisation et la construction de data centers, cette expérience américaine devrait également servir de leçon importante lors de la conception du système énergétique.