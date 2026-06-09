Une autre nouvelle sensationnelle et inattendue émerge sur le marché des transferts européen. Cody Gakpo, le milieu offensif talentueux du célèbre club anglais Liverpool, pourrait quitter les Merseysiders lors de ce mercato estival et rejoindre un autre club. C'est ce qu'a rapporté Teamtalk , s'appuyant sur ses sources exclusives.

Actuellement, le footballeur talentueux de 27 ans se prépare intensivement avec l'équipe nationale des Pays-Bas pour les prestigieux matchs de la Coupe du Monde outre-mer. Lors du dernier match amical avant la Coupe du Monde, c'est Gakpo qui a marqué deux fois sur penalty contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan, assurant à lui seul une victoire difficile 2-1 pour les Européens. Après ces performances impressionnantes, l'intérêt de plusieurs grands clubs européens pour l'ailier néerlandais s'est intensifié.

Selon la source, il y a beaucoup de prétendants pour le joueur talentueux sur le marché des transferts. En particulier, les clubs ambitieux de Premier League Aston Villa et Tottenham de Londres ont exprimé leur souhait de recruter Gakpo, tandis que le géant espagnol de La Liga, l'Atletico Madrid, a également lancé une poursuite sérieuse. Il est rapporté que si Liverpool ne lui offre pas un temps de jeu garanti en tant que titulaire dans ses plans tactiques pour la nouvelle saison, il est prêt à quitter Liverpool définitivement.

La saison dernière, l'attaquant néerlandais a disputé 36 matchs en championnat anglais sous le maillot des 'Reds', réussissant à inscrire 7 buts et à délivrer 5 passes décisives pour son équipe. Désormais, il sera entièrement clair de savoir dans quel club la carrière de cette star du football se poursuivra après la Coupe du Monde 2026.

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